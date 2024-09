Algorand sinaliza recuperação em meio ao aumento do preço das criptomoedas

O preço do Algorand (ALGO) subiu mais de 11% em 8 de agosto, já que o mercado de criptomoedas mais amplo testemunhou um aumento na pressão de alta.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Dados da CoinGecko mostram que o ALGO atualmente é negociado em torno de US$ 0,12 nas principais bolsas de criptomoedas, cerca de 7% acima nas últimas 24 horas.

ALGO sinaliza potencial recuperação

Copy link to section

À medida que o Bitcoin, a criptomoeda principal, subia para mais de US$ 60.000, o token ALGO da Algorand rompia mais alto. Os ganhos de dois dígitos vistos na quinta-feira refletiam os ganhos que as principais altcoins registravam enquanto o XRP explodia.

Para os detentores de ALGO que viram a criptomoeda cair para mínimas de US$ 0,094 no início da semana, o pico do BTC pode ser um ponto de inflexão.

Nesse caso, embora a altcoin tenha permanecido no vermelho durante a semana e no mês passado, o novo teste de preços acima de US$ 0,10 e o movimento para perto de US$ 0,13 sugerem que um fortalecimento adicional no mercado de criptomoedas pode ajudar na busca otimista da Algorand.

O que é positivo para o preço do Algorand?

Copy link to section

Em meio a esse provável aumento no preço do ALGO está a tração contínua do ecossistema Algorand como uma blockchain de camada 1 superior para Web3.

Notavelmente, a rede viu um marco importante com o total de transações on-chain ultrapassando 2 bilhões. A Algorand Foundation compartilhou os detalhes do marco via X em 8 de agosto, que mostrou que as transações on-chain ultrapassaram 240 milhões em junho.

Algorand has steadily evolved since its founding in 2017.



2B+ total on-chain transactions 🎉 pic.twitter.com/jhn3A84ffY — Algorand Foundation 🐍 (@AlgoFoundation) August 8, 2024

O ecossistema Algorand também abriga mais de 1.000 aplicativos descentralizados, a maioria deles casos de uso do mundo real.

Projetos notáveis incluem a plataforma de colecionáveis digitais da FIFA, passagens aéreas tokenizadas pela Travel e o mercado imobiliário fracionário Lofty.

Quantoz é uma plataforma de tokenização e ativos digitais por trás do token digital EURD, compatível com MiCA.

Também houve um primeiro pagamento histórico com Mastercard por meio de uma fonte de financiamento da Algorand.

🚀 Exciting Milestone: The First @Mastercard Payment Authorized with #Algorand Funding Source and Debited On-Chain! 🌐



It’s very exciting to announce a groundbreaking achievement in the world of digital finance. The first-ever @Mastercard payment has been successfully authorized… https://t.co/5N5j6KTKS4 pic.twitter.com/UDIaYvNEpM — CL🎓 | Sheriff💫 (@CFDSLima) August 8, 2024

Analistas dizem que esses usos no mundo real são um indicador de que a tração da Algorand no mercado de RWA está aumentando e que isso supera o desempenho de preço atual. A “tecnologia da Algorand é adequada ao propósito”, observou recentemente o analista de mercado Eldar em um post do X.

A combinação de fundamentos sólidos e o sentimento geral de longo prazo para criptomoedas sugere que o preço do ALGO ainda pode retornar aos níveis vistos em 2019, quando foi negociado acima de US$ 3,50.

Perspectiva de curto prazo para o preço do ALGO

Copy link to section

Embora investidores de longo prazo vejam potencial para o preço do ALGO, a perspectiva de curto prazo sugere que os touros podem ter dificuldades.

Dados do IntoTheBlock também mostram que a maioria dos endereços ALGO estão em prejuízo, com mais de 90% dos endereços enfrentando a dor há vários meses. O que isso sugere é que alguns investidores podem estar de olho em acordos de lucro conforme os preços sobem.

Dos endereços que adquiriram ALGO entre $0,10 e $0,14, o maior muro de suprimento pode estar em torno de $0,134 a $0,14. Um total de 415 mil endereços adquiriram mais de 354 milhões de ALGO ao preço médio de $0,138.

Se o preço do ALGO saltar desse nível, ele poderá saltar para US$ 0,15, já que os touros visam máximas anuais em torno de US$ 0,31.

O recuo da Algorand após romper uma importante linha de tendência descendente em julho permitiu que os vendedores levassem os preços às mínimas recentes.

Isso aconteceu quando o mercado geral despencou devido a vários fatores negativos, incluindo temores de recessão e crescentes tensões geopolíticas.

Se esse sentimento assumir o controle, o ALGO poderá cair abaixo de US$ 0,10.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.