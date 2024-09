A empresa de jogos Pixelverse uniu forças com a Azur Games, um renomado estúdio de jogos para dispositivos móveis, para reforçar a experiência do jogador nos mini-games do Telegram.

A aliança lançará um jogo móvel no Pixelverse com personagens do ecossistema PIXFI, visando conectar jogos móveis tradicionais com o Web3 através de recursos inovadores e fundamentos de blockchain.

Isso ocorre enquanto a plataforma de mensagens atrai imenso interesse de entusiastas de criptomoedas, criando uma perspectiva otimista para projetos de criptomoeda baseados no Telegram.

O bot de negociação do Telegram Bitbot (BITBOT) parece bem posicionado para aproveitar esse otimismo e alcançar um crescimento robusto.

Vamos descobrir como este projeto em estágio inicial pretende dominar a indústria de ativos digitais no futuro próximo.

Desenvolvimentos do Telegram elevam o apelo do Bitbot

O aplicativo social atrai atenção ampliada de negócios relacionados a criptomoedas. A Pixelverse utilizou o Telegram para expandir sua presença no mundo Web3.

A Pixelverse alcançou marcos notáveis recentemente. Por exemplo, a plataforma listou com sucesso o token nativo PIXFI e recebeu cerca de US$ 7,5 milhões de seus investidores.

1. Fundraising



Pixelverse raised $7.5m from a lot of known investors in the crypto space in order to build out their game pic.twitter.com/YJRF8mkRRR — MenaceToSociety 🥶 (@NFTsAreNice) July 18, 2024

Os jogos do Pixelverse atraíram mais de 75 milhões de jogadores, com 14 milhões de seguidores em plataformas de mídia social.

Além disso, os mini-aplicativos do Telegram tiveram sucesso significativo. Por exemplo, o Hamster Kombat abalou o mercado com sua estreia recorde.

Enquanto isso, os 250 milhões de usuários mensais e 8 bilhões de downloads da Azur Games garantirão uma jogabilidade mais sustentável e interativa para jogos baseados no Telegram.

A colaboração entre a Azur Games e a Pixelverse provavelmente atrairá muitos usuários para a Web3 com uma experiência de jogo aprimorada no Telegram.

Telegram impulsiona a Web3

Além disso, o Telegram anunciou um navegador no aplicativo, oferecendo aos seus mais de 950 milhões de usuários acesso a uma plataforma para criar sites descentralizados dentro da blockchain Open Network.

O navegador no aplicativo está pronto para integrar bilhões de usuários à Web3.

Telegram just unlocked #Web3 for nearly a billion users! 🤯 TON-based decentralized websites are now accessible through Telegram's in-app browser! Explore a new era of internet freedom!https://t.co/yXaNGuqFKl#TON@ton_blockchain $TON pic.twitter.com/hLeUIesmZV — Asher (@Asher0910) August 8, 2024

De acordo com o fundador do Telegram, Pavel Rudov,

O navegador permite que os usuários alternem entre a visualização de sites e mensagens, mesclando comunicação com consumo de notícias. Ele é equipado com todos os recursos que você esperaria de um navegador – como pesquisa, favoritos e várias abas.

Enquanto o Telegram se torna mais amigável aos entusiastas de criptomoedas, projetos como o Bitbot buscam capitalizar o crescimento previsto para prosperar.

A confiança dos investidores no Bitbot aumentou

A parceria entre a Pixelverse e a Azure Games para lançar um novo jogo no ecossistema do Telegram confirma sua confiança na robustez do aplicativo de mensagens.

Isso alivia o apelo de projetos relacionados, incluindo o Bitbot, que causou impacto com seu ICO bem-sucedido, que arrecadou mais de US$ 4 milhões.

Enquanto o Telegram vê negócios de criptomoedas amplificados, o bot de negociação Bitbot se posiciona para garantir uma experiência tranquila de negociação/investimento para entusiastas de criptomoedas que usam o aplicativo de mensagens.

O Bitbot utilizará inteligência artificial para se manter à frente no mercado. Os desenvolvedores projetaram o Bitbot para que jogadores de varejo possam entrar no mercado de criptomoedas com controle total.

Recursos como inteligência artificial não custodial e segurança de alto nível colocam o Bitbot entre os projetos que vão roubar a cena no mundo das criptomoedas do Telegram.

Entusiastas de ativos digitais no Telegram provavelmente acompanharão como o Bitbot aproveitará o ecossistema lucrativo para o crescimento massivo do BITBOT.

Você pode encontrar mais informações sobre o Bitbot aqui.

