Biden comemora dois anos da Lei CHIPS enquanto os EUA visam 30% da produção global de chips até 2032

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comemorou o segundo aniversário do CHIPS e da Lei de Ciência destacando os avanços significativos que os EUA fizeram na fabricação de semicondutores.

A legislação, aprovada em 2022, visa revitalizar a produção doméstica de chips e reforçar a posição da nação em tecnologias avançadas como inteligência artificial (IA). Os comentários de Biden ressaltam o impacto do Ato, que levou a investimentos substanciais e à criação de empregos na indústria de semicondutores.

De 10% a 30%: metas de produção de chips dos EUA para 2032

Nos anos que antecederam a Lei CHIPS, os EUA testemunharam um declínio acentuado em sua participação na produção global de semicondutores.

Antes responsável por 40% do mercado, a contribuição do país caiu para apenas 10%. O CHIPS and Science Act foi introduzido como uma resposta a essa retração, visando recuperar a liderança dos EUA no setor de semicondutores.

Biden observou que, graças à Lei, a projeção é que os EUA agora fabricarão quase 30% do fornecimento global de chips de ponta até 2032, um salto significativo em relação aos números insignificantes vistos apenas dois anos atrás.

Essa meta ambiciosa reflete uma estratégia mais ampla para garantir que os EUA permaneçam competitivos em tecnologias emergentes, particularmente IA, que depende fortemente de chips semicondutores avançados.

A mudança para o aumento da produção nacional não visa apenas proteger as cadeias de suprimentos, mas também manter a liderança tecnológica em um mundo cada vez mais digital.

US$ 400 bilhões em investimentos em semicondutores

Desde a promulgação do CHIPS e da Lei de Ciência, os EUA têm visto um aumento nos investimentos de empresas ansiosas para capitalizar os incentivos fornecidos pela legislação.

Biden destacou que essas empresas anunciaram investimentos totalizando US$ 400 bilhões em instalações de fabricação de semicondutores em todo o país.

Esses investimentos são essenciais para expandir a capacidade nacional de produção de chips, reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros e garantir a cadeia de suprimentos de tecnologias essenciais.

O influxo de capital no setor de semicondutores também se traduziu em criação significativa de empregos. De acordo com Biden, a indústria já gerou 115.000 empregos na indústria e na construção, fornecendo um impulso muito necessário à economia dos EUA.

Esses empregos não são apenas para a indústria de semicondutores, mas também para o setor de manufatura em geral, que viu uma retomada da atividade como resultado desses investimentos.

O caminho a seguir: Desafios e oportunidades

Embora o progresso feito nos últimos dois anos seja louvável, ainda há desafios no caminho para atingir as ambiciosas metas de produção de semicondutores dos EUA. Construir a infraestrutura necessária para a fabricação avançada de chips é um processo complexo e demorado.

Envolve não apenas construir instalações de última geração, mas também garantir que haja uma força de trabalho qualificada disponível para operá-las.

Além disso, a competição global na indústria de semicondutores é acirrada, com países como China e Coreia do Sul também aumentando suas capacidades de produção.

O sucesso do CHIPS e da Lei Científica dependerá da eficácia com que os EUA conseguirão manter sua vantagem tecnológica enquanto navegam por essas pressões competitivas.

Olhando para o futuro, o impacto de longo prazo da Lei CHIPS dependerá de investimento sustentado, inovação contínua e fortes parcerias público-privadas.

Como os EUA pretendem atingir 30% da produção global de chips até 2032, a jornada exigirá esforços coordenados entre governo, indústria e academia para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que estão por vir.

