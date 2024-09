Hargreaves Lansdown aceita oferta de aquisição de US$ 6,9 bilhões do consórcio CVC

A empresa de investimentos britânica Hargreaves Lansdown anunciou na sexta-feira que concordou com uma oferta de aquisição de £ 5,4 bilhões (US$ 6,9 bilhões) de um consórcio de investidores liderado pelas grandes empresas de private equity CVC Group e Nordic Capital, incluindo também o fundo soberano de Abu Dhabi.

O anúncio põe fim a meses de incerteza sobre o futuro da maior plataforma de investimento “faça você mesmo” da Grã-Bretanha.

As negociações sobre a aquisição começaram no início deste ano. Em maio, a Hargreaves Lansdown rejeitou uma oferta do consórcio, pois sentiu que ela subvalorizava a empresa e suas perspectivas. O consórcio então adoçou o acordo para o valor atual.

Termos do acordo

Segundo os termos do acordo, os acionistas da Hargreaves Lansdown receberão 1.110 pence britânicos por ação e um dividendo adicional de 30 pence por ação.

O acordo inclui uma opção “alternativa” para acionistas que desejam permanecer investidos na empresa, permitindo que eles transfiram sua participação para a empresa não listada.

Peter Hargreaves, detentor de quase 20% da empresa, endossa a transação e alienará metade de suas ações, mantendo uma parte sob a nova propriedade. Por outro lado, Stephen Lansdown decidiu vender toda a sua participação, que é próxima de 6%.

Alison Platt, presidente da Hargreaves Lansdown, disse:

O conselho acredita que a oferta em dinheiro representa uma oportunidade atraente para os acionistas da HL… o que pode não ser possível até que a execução da estratégia seja realizada em médio e longo prazo.

Pev Hooper, do CVC Private Equity Group, Emil Anderson, da Nordic Capital Advisors, e Hamad Shahwan Aldhaheri, da Abu Dhabi Investment Authority, declararam que é necessário um investimento substancial para uma transformação liderada pela tecnologia para aprimorar a proposta e a resiliência da Hargreaves Lansdown.

“Estamos ansiosos para fazer uma parceria com a gerência da HL para acelerar seu plano de transformação — incluindo investimento em infraestrutura de tecnologia, canais digitais e aprimoramento de serviços — tudo com valor para o cliente, serviço, velocidade de inovação e o propósito claro da HL no centro.”

O preço das ações da empresa subiu mais de 2% no início do pregão de sexta-feira. O estoque subiu 54% no acumulado do ano.

História e crescimento da Hargreaves Lansdown

Fundada em 1981 por Peter Hargreaves e Stephen Lansdown a partir de um quarto vago com mesas emprestadas, a Hargreaves Lansdown cresceu substancialmente.

A empresa agora administra £ 1,55 bilhão para 1,8 milhões de clientes. Inicialmente se comunicando por meio de boletins informativos, a empresa evoluiu para oferecer uma plataforma de investimento online de alta tecnologia.

Listada na Bolsa de Valores de Londres desde 2007, a Hargreaves Lansdown se tornou uma referência no índice FTSE 100.

A oferta do grupo de aquisição de £ 5,4 bilhões foi recomendada aos acionistas, embora alguns especialistas do setor, incluindo Ben Yearsley, da Fair Investing, acreditassem que a empresa vale mais devido ao seu fluxo de caixa saudável, lucros e ativos recordes sob gestão.

A HL emprega cerca de 2.400 pessoas, a maioria das quais trabalha em seus principais escritórios no porto de Bristol.

A principal gestora de patrimônio digital do Reino Unido conta com uma base substancial de clientes fiéis e uma plataforma digital robusta.

Ao oferecer aos acionistas uma participação nos lucros futuros, o consórcio visa alinhar interesses e garantir aprovação.

Empresas de PE aumentam aquisição de empresas do Reino Unido

A aquisição da HL é a mais recente adição a um grupo de empresas listadas em Londres que estão sendo compradas por private equity ou outros adquirentes que as consideram relativamente baratas em comparação com seus pares nos EUA.

De acordo com um relatório do Times, as empresas de PE aumentaram significativamente suas aquisições de empresas britânicas, com 95 negócios no valor acumulado de £ 13,8 bilhões no primeiro semestre de 2024.

Na Grã-Bretanha, aquisições notáveis nos últimos seis meses incluem a aquisição da divisão de risco e conformidade da empresa de software listada pelo fundador da Marlowe, Alex Dacre, em fevereiro, em um acordo de £ 430 milhões apoiado pela empresa de private equity Inflexion.

Ainda este ano, a empresa de logística Evri também pode mudar de mãos, com sua atual proprietária, a Advent International, querendo vendê-la por cerca de £ 2 bilhões.

Além disso, a empresa americana de aquisições Thoma Bravo espera concluir sua aquisição de £ 4,3 bilhões da especialista em segurança cibernética Darktrace antes do final do ano.

