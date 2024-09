Venezuela bloqueia X em meio a tensões crescentes entre Maduro e Musk

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O presidente venezuelano Nicolás Maduro aumentou as tensões com Elon Musk ao ordenar o bloqueio temporário do acesso ao X, a plataforma de mídia social anteriormente conhecida como Twitter.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Essa medida, que ocorre em meio a uma disputa online entre os dois e na esteira da controversa reeleição de Maduro, representa uma repressão significativa à dissidência dentro do país.

Maduro acusa Musk de alimentar a agitação

Copy link to section

Maduro, que frequentemente se retrata como um socialista revolucionário, acusou Musk de usar X para promover protestos e distúrbios na Venezuela.

O presidente alega que essas ações são parte de uma tentativa de golpe “fascista, imperialista” mais ampla apoiada pelos Estados Unidos. Em um discurso feito na quinta-feira à noite, Maduro declarou:

Ele violou as regras ao incitar o ódio, o fascismo, a guerra civil, a morte, o confronto de venezuelanos e violou todas as leis venezuelanas.

Essas acusações refletem a narrativa mais ampla frequentemente empregada pelo governo de Maduro, que frequentemente culpa potências estrangeiras, particularmente os Estados Unidos, pelos desafios internos do país.

Ao mirar em Musk, Maduro está enquadrando o magnata das mídias sociais como uma ameaça externa significativa à soberania venezuelana.

Governo ordena que X seja bloqueado por 10 dias

Copy link to section

Em resposta a essas acusações, Maduro anunciou que a Comissão Nacional de Telecomunicações da Venezuela bloquearia o acesso ao X por um período de 10 dias.

“Retiraremos a rede social X de circulação na Venezuela por 10 dias”, declarou Maduro.

Na manhã de sexta-feira, usuários na Venezuela relataram que as postagens no X pararam de carregar, e apenas aqueles que usavam VPNs conseguiram acessar a plataforma.

Essa medida ressalta os esforços contínuos do governo para reprimir a dissidência e controlar o fluxo de informações dentro do país.

Plataformas de mídia social como o X têm sido uma ferramenta vital para grupos de oposição na Venezuela organizarem protestos e compartilharem informações, tornando-os alvos frequentes de repressões governamentais.

As implicações da proibição

Copy link to section

A proibição temporária de X levanta diversas questões críticas sobre o futuro da liberdade de expressão e do acesso à informação na Venezuela.

Ao bloquear uma das plataformas de mídia social mais populares, o governo está efetivamente sufocando uma via importante para o discurso público e a dissidência.

Isso pode ter ramificações significativas para o já frágil ambiente político do país.

Além disso, a decisão de mirar em uma plataforma de propriedade de uma figura importante como Elon Musk pode prejudicar ainda mais o relacionamento já tênue da Venezuela com os EUA.

Musk, um empresário bilionário com influência significativa, poderia usar sua plataforma para amplificar a situação na Venezuela, atraindo maior atenção internacional para as ações do governo Maduro.

Seguindo em frente: O que esperar?

Copy link to section

À medida que a proibição de 10 dias avança, ainda não se sabe se o governo venezuelano estenderá o bloqueio ou tomará novas medidas contra outras plataformas de mídia social.

A situação também levanta questões sobre como os atores internacionais, incluindo os EUA, podem responder a essa última escalada.

Por enquanto, os venezuelanos com acesso a VPNs continuarão a usar o X e outras plataformas bloqueadas para compartilhar informações e expressar discordância.

No entanto, a disposição do governo em impor uma restrição tão significativa sugere que medidas mais rigorosas podem estar no horizonte.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.