ANKR vê recuperação conforme a comunidade mira a rede principal Neura

Ankr (ANKR) está atraindo nova atenção, apesar do preço ter caído 3,7% na semana passada e 7% no mês passado.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

A plataforma de infraestrutura descentralizada Web3 tem vários desenvolvimentos importantes e potenciais catalisadores de alta, já que o preço oscila em torno do nível de US$ 0,025.

Notavelmente, o ANKR se recuperou das mínimas de US$ 0,020 atingidas em 5 de agosto, quando a liquidação do mercado de criptomoedas levou o Bitcoin (BTC) e o Ethereum (ETH) a novas mínimas de vários meses.

Como foi o desempenho do preço do ANKR em 2024?

Copy link to section

ANKR é o token que impulsiona o ecossistema descentralizado da Ankr. Além da governança, o token é essencial para o sistema de transações e pagamentos da rede.

Os detentores de tokens podem apostá-los para ganhar recompensas, bem como acessar outros serviços que dão suporte ao ecossistema descentralizado mais amplo

No entanto, o preço do ANKR teve desempenho inferior desde que atingiu uma máxima histórica acima de US$ 0,21 em abril de 2021. Apesar de um aumento para US$ 0,06 quando o Bitcoin atingiu suas máximas históricas em março, o ANKR voltou aos níveis vistos em janeiro deste ano.

ANKR ganhando força

Copy link to section

O ecossistema de infraestrutura descentralizada da Ankr impulsiona tudo, desde operações de nós para a maioria dos protocolos de prova de participação até computação em nuvem e staking líquido.

Há também inteligência artificial, ativos do mundo real (RWA) e redes de infraestrutura física descentralizada (DePIN). Analistas preveem que esses são mercados enormes, principalmente porque os principais players institucionais tomam nota.

A rede Ankr parece bem posicionada para aproveitar isso com vários marcos e parcerias.

Tais iniciativas visam o empoderamento de desenvolvedores e usuários. Algumas das colaborações incluíram grandes parcerias de IP com gigantes globais como Google Cloud, Alibaba Cloud, Microsoft Azure e Tencent Cloud.

A API Web3 do blockchain conecta desenvolvedores, aplicativos descentralizados e o mundo real, com isso atualmente possível para mais de 55 blockchains, incluindo Bitcoin. Isso é um pico de mais de 200% nas integrações desde 2022, quando havia cerca de 17 cadeias.

We’re just getting warmed up 🚀 pic.twitter.com/KokzfufnDh — Ankr (@ankr) July 19, 2024

A Ankr fez recentemente uma parceria com a Asphere, uma plataforma de criação de rollup personalizada que ajudou a criar soluções para a Binance, Polygon e Microsoft para lançar o rollup da Destra Network no Arbitrum.

Neura poderia ajudar a desbloquear o ANKR?

Copy link to section

Além do crescimento geral da rede, os detentores do token Ankr provavelmente estarão interessados no potencial impulso positivo do blockchain Neura da camada 1 de IA do projeto.

Neura é um blockchain compatível com EVM construído com o protocolo IBC do Cosmos SDK e oferece uma rede que permite aos desenvolvedores construir dApps focados em IA. A plataforma também visa impulsionar startups de IA ao fornecer ferramentas para arrecadação de fundos descentralizada, acesso a recursos de GPU e armazenamento descentralizado.

O token ANKR impulsionará esse ecossistema, servindo como moeda primária para o uso do modelo de IA da rede e staking entre outros usos. A Ankr transferirá “uma porção” do fornecimento de ANKR para a Neura e isso provavelmente verá uma nova curva de demanda emergir.

🤨 A portion of the ANKR token supply will move to the @Neura_io chain, enhancing TVL and value capture within the Neura ecosystem. This strategic move aims to strengthen both ecosystems. pic.twitter.com/TXDdlJpbb8 — Ankr (@ankr) August 6, 2024

A rede principal da Neura está prevista para o quarto trimestre e oferecerá às comunidades Ankr e Neura uma variedade de caminhos para aproveitar o desenvolvimento.

Isso inclui financiamento coletivo para novos projetos de IA como investidores iniciais, oportunidades de compartilhamento de receita e recompensas de participação por ajudar a proteger a rede Neura.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.