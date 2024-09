Enquanto a Walmart Inc (NYSE: WMT) e a Home Depot Inc (NYSE: HD) se preparam para divulgar seus lucros trimestrais na próxima semana, o analista do UBS Michael Lasser prevê sinais mistos dos gigantes do varejo.

Embora se espere que a Home Depot emita uma orientação conservadora, o desempenho do Walmart deverá ser mais forte, refletindo suas recentes iniciativas estratégicas.

Home Depot: Perspectiva conservadora, mas potencial de longo prazo

A Home Depot deve anunciar seus lucros em 13 de agosto.

Lasser prevê que o varejista de artigos para reforma residencial manterá sua abordagem conservadora, refletindo uma perspectiva cautelosa, mas estável, para o curto prazo.

Apesar disso, ele acredita que a Home Depot está bem posicionada para crescimento futuro.

Atualmente, as ações da Home Depot estão praticamente estáveis no ano, sinalizando um período de estagnação.

No entanto, Lasser continua otimista quanto às perspectivas de longo prazo da empresa.

Sua perspectiva positiva se baseia na forte posição de mercado da Home Depot e na resiliência no setor de consumo, o que a torna uma escolha sólida de investimento, apesar da previsão moderada esperada.

Walmart: Forte desempenho e otimismo futuro

Em contraste, o Walmart divulgará seu relatório de lucros em 15 de agosto, com analistas prevendo um forte desempenho.

A estimativa consensual para os lucros do Walmart no segundo trimestre é de 65 centavos por ação, ajustados, sobre uma receita de US$ 168,5 bilhões.

Isso representa um aumento de 5,0% nos lucros e de 4,0% na receita em relação ao ano anterior.

No trimestre anterior, o Walmart lucrou 60 centavos por ação e obteve receita de US$ 161,5 bilhões.

A administração da empresa indicou que espera atingir ou exceder sua orientação anterior, contribuindo para uma perspectiva positiva.

Lasser, em sua recente entrevista à CNBC, destacou o potencial de crescimento do Walmart, elogiando particularmente os empreendimentos da empresa em publicidade.

Lasser vê uma alta significativa para as ações do Walmart, projetando um preço-alvo de US$ 74.

Ele enfatizou a capacidade do Walmart de alavancar seus extensos dados de consumidores e receita de publicidade, o que adicionou US$ 3,4 bilhões aos lucros da empresa no ano passado.

Dado que a publicidade é um negócio de alta margem, espera-se que esse segmento impulsione o desempenho financeiro do Walmart no longo prazo.

Apesar da orientação conservadora esperada da Home Depot, Lasser continua otimista em relação à empresa.

Ele vê a Home Depot como uma forte opção de investimento para aqueles que buscam exposição ao setor de consumo.

O UBS estabeleceu uma meta de preço de US$ 400 para as ações da Home Depot, indicando um potencial de alta de 14%.

O lucro previsto de US$ 4,59 por ação representa um declínio de 1,3% em relação ao ano anterior, enquanto a receita deve ser de US$ 42,6 bilhões, queda de 0,8% em relação ao ano anterior.

No geral, espera-se que tanto o Walmart quanto a Home Depot naveguem na próxima temporada de lucros com estratégias diferentes.

As medidas proativas e o desempenho robusto do Walmart contrastam com a postura cautelosa da Home Depot, mas ambas as empresas estão prontas para impactar significativamente o setor varejista.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.