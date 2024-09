Última siderúrgica do Chile fechará em meio à concorrência de importações chinesas

A única siderúrgica do Chile, Huachipato, deverá fechar por tempo indeterminado até setembro, o que representa um retrocesso significativo para o setor industrial do país.

A usina, operada pela CAP, tem lutado para competir com o fluxo de importações de aço chinês barato, o que levou a mais de US$ 500 milhões em perdas nos últimos dois anos.

Apesar dos esforços do governo, incluindo a imposição de tarifas sobre o aço chinês, o fechamento da usina ressalta os desafios enfrentados pelas indústrias nacionais diante da concorrência global.

O impacto das importações chinesas na indústria siderúrgica do Chile

A fábrica de Huachipato, localizada na região central de Bio Bio, no Chile, tem sido um pilar da economia industrial do país há décadas.

A planta é uma fornecedora essencial de materiais de aço para a indústria de mineração de cobre do Chile, empregando cerca de 20.000 pessoas direta e indiretamente.

No entanto, a fábrica não conseguiu resistir à pressão competitiva das importações chinesas, que inundaram o mercado com alternativas mais baratas.

Segundo a CAP, o influxo de aço chinês tornou impossível aumentar os preços, tornando as operações da usina economicamente inviáveis.

Essa situação destaca uma tendência mais ampla na América Latina, onde exportações chinesas baratas aumentaram em vários setores, prejudicando as indústrias locais.

Somente em 2023, a região importou um recorde de 10 milhões de toneladas de aço chinês, um aumento de 44% em relação ao ano anterior, de acordo com o grupo siderúrgico latino-americano Alacero.

Intervenção governamental e suas limitações

Em uma tentativa de proteger sua indústria siderúrgica nacional, o governo chileno impôs tarifas temporárias ao aço chinês no início deste ano.

Especificamente, uma taxa de 34% foi aplicada sobre esferas de aço da China, juntamente com uma tarifa de 25% sobre as barras usadas para fabricá-las.

Essas medidas tinham como objetivo nivelar as condições de concorrência para produtores locais como a CAP e a Molycop, outro importante player na indústria siderúrgica do Chile.

Apesar desses esforços, as tarifas se mostraram insuficientes para mitigar o impacto da concorrência chinesa.

A CAP anunciou que as condições de mercado, mesmo com as tarifas em vigor, impediram qualquer aumento significativo nos preços do aço, tornando impossível sustentar suas operações.

Isso levou a críticas de várias partes interessadas, incluindo o governo chileno. O Ministro da Economia Nicolás Grau expressou sua frustração com a decisão da CAP, chamando-a de “irresponsável”.

Ele criticou tanto a CAP quanto a Molycop por não conseguirem chegar a um acordo sobre vendas e preços que pudesse ter alavancado as novas condições de mercado criadas pelas tarifas.

Grau enfatizou os esforços contínuos do governo para reverter o fechamento da fábrica, embora as chances de sucesso pareçam pequenas.

Implicações mais amplas para o Chile e a América Latina

O fechamento da usina de Huachipato é mais do que apenas um golpe para a indústria siderúrgica do Chile; tem implicações mais amplas para a economia do país e seu relacionamento com a China.

Como a China é o maior parceiro comercial do Chile, respondendo por quase 40% das exportações do país, a decisão de impor tarifas e as consequências subsequentes podem prejudicar as relações econômicas entre as duas nações.

Em junho, o embaixador da China em Santiago expressou preocupações de que as tarifas haviam “prejudicado os interesses legítimos das empresas siderúrgicas chinesas” e “prejudicado o relacionamento econômico e comercial” entre a China e o Chile.

Essas tensões diplomáticas acrescentam outra camada de complexidade ao ambiente econômico já desafiador.

Além disso, a situação no Chile reflete um problema maior que afeta muitos países da América Latina e da Ásia, onde as indústrias nacionais estão lutando para competir com o fluxo de produtos chineses mais baratos.

Os preços agressivos e a oferta abundante de produtos chineses estão pressionando cada vez mais os fabricantes locais, levando à perda de empregos e ao fechamento de negócios antigos.

O futuro da paisagem industrial do Chile

O fechamento de Huachipato deixa o Chile sem uma unidade nacional de produção de aço, levantando preocupações sobre o futuro do setor industrial do país.

A perda de um empregador e fornecedor tão importante para a indústria de mineração de cobre pode ter efeitos colaterais em toda a economia, especialmente na região de Bio Bio.

À medida que o Chile enfrenta esses desafios, pode ser necessário explorar novas estratégias para proteger e revitalizar sua base industrial.

Isso poderia envolver maior intervenção governamental, diversificação do setor industrial ou maior investimento em tecnologia e inovação para aumentar a competitividade.

Embora as perspectivas imediatas para a indústria siderúrgica do Chile sejam sombrias, a resposta do país a esta crise será crucial para determinar a direção futura de sua política industrial.

À medida que a competição global se intensifica, o Chile precisará se adaptar e inovar para garantir a sustentabilidade de suas principais indústrias.

