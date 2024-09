Uma recessão nos EUA é iminente? Especialistas econômicos contestam os medos atuais

Os recentes temores de uma recessão nos EUA foram alimentados por um relatório de emprego decepcionante, que desencadeou uma forte liquidação no mercado global.

Embora os mercados tenham se recuperado parcialmente, as preocupações sobre a trajetória da economia persistem.

No entanto, especialistas sugerem que esses temores de recessão podem ser exagerados.

Aqui está uma análise mais detalhada do cenário econômico atual e as perspectivas de especialistas sobre o potencial de uma crise.

Analisando os dados de empregos

O último relatório de emprego dos EUA levantou suspeitas, mostrando fraco crescimento de empregos e um ligeiro aumento na taxa de desemprego.

O Goldman Sachs, no entanto, acredita que as preocupações podem ser exageradas.

David Mericle, economista-chefe dos EUA no Goldman Sachs, atribui a desaceleração do crescimento de empregos a fatores temporários, como ausências relacionadas ao clima e um aumento nas demissões temporárias.

No episódio de 6 de agosto do Goldman Sachs Exchanges, Mericle enfatizou que, apesar das flutuações recentes, a tendência geral sugere uma taxa de criação de empregos estável de cerca de 150.000 por mês.

Ele alertou contra reações exageradas aos dados de um único mês, observando que, na ausência de um choque econômico significativo, a situação atual parece mais uma “desaceleração” do que uma recessão total.

Os gatilhos da recessão continuam ausentes

Historicamente, as recessões foram desencadeadas por choques econômicos específicos, como picos nos preços do petróleo, bolhas no mercado de ativos ou superendividamento.

De acordo com o Commerzbank, nenhum desses gatilhos está presente atualmente. Os preços do petróleo e do gás natural caíram recentemente, e as despesas com energia permanecem baixas em comparação aos padrões históricos.

Em relação aos mercados de ativos, embora tenha havido correções recentes, os mercados de ações permanecem próximos de suas máximas, e os preços dos imóveis subiram no ano passado.

O banco observa que uma queda significativa e sustentada nos preços dos ativos seria necessária para desencadear uma recessão, o que parece improvável no momento.

Na frente da dívida, a dívida familiar como uma porcentagem do PIB diminuiu de seu pico em 2008 e agora está em 71%. A dívida corporativa, que aumentou durante a pandemia da COVID-19, se estabilizou em cerca de 75% do PIB.

O Commerzbank conclui que, embora existam alguns desequilíbrios, eles não são generalizados o suficiente para representar uma ameaça significativa à economia em geral.

Cortes de juros do Federal Reserve: atrasados ou não?

Um fator que contribui para a volatilidade do mercado é a crença de que o Federal Reserve está atrasado por não cortar as taxas em sua reunião de julho.

Historicamente, as recessões nos EUA ocorrem após fortes aumentos nas taxas de juros.

O Fed aumentou as taxas em 525 pontos-base entre março de 2022 e julho de 2023.

Chris Hyzy, diretor de investimentos do Merrill e do Bank of America Private Bank, sugere que o Fed está ajustando as taxas com base nas tendências de inflação e emprego, e não em temores de recessão.

Ele prevê possíveis cortes significativos em breve, com os mercados futuros indicando uma probabilidade de 80% de um corte de 50 pontos-base em setembro.

O Commerzbank ressalta que a taxa de juros real está atualmente acima do seu nível neutro, o que poderia potencialmente desencadear uma recessão.

Entretanto, condições semelhantes em 1984 e 1995 não levaram a recessões.

O banco também observa que a política monetária por si só é insuficiente para prever uma recessão; outros fatores, como rendimentos de longo prazo e preços de ativos, também desempenham um papel crucial.

Consenso de especialistas: os receios de recessão são exagerados

No geral, os especialistas concordam que, embora haja alguns sinais de alerta, como o indicador da regra de Sahm, uma recessão é improvável.

Em vez disso, espera-se que a economia dos EUA cresça em um ritmo mais lento do que a média de longo prazo nos próximos trimestres.

Condições favoráveis de financiamento e a provável moderação nos cortes de juros sustentam essa perspectiva otimista.

Os investidores são aconselhados a se preparar para a volatilidade do mercado de curto prazo, evitar reagir impulsivamente às manchetes, manter a diversificação e ver as fraquezas do mercado como oportunidades para melhorar estrategicamente seus portfólios.

Embora as incertezas econômicas persistam, dados atuais e análises de especialistas sugerem que os temores de uma recessão iminente nos EUA podem ser exagerados.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.