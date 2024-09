Os preços das criptomoedas se saíram bem durante o fim de semana, à medida que o recente sentimento de medo entre os investidores diminuiu. O token Beam subiu mais de 16% no domingo, enquanto Akash Network (AKT), Artificial Superintelligence Alliance (FET) e Terra Classic (LUNC) dispararam em dois dígitos.

A maioria das grandes moedas também estava em alta, com Bitcoin, Ethereum e Solana subindo mais de 2% desde sexta-feira. Enquanto isso, os traders ainda estão focados no Bitbot, o próximo bot de negociação do Telegram que teve uma venda de tokens altamente bem-sucedida.

As criptomoedas estão subindo

Há algumas razões pelas quais os preços da maioria das moedas digitais estão subindo. Primeiro, os dados mostram que o índice de medo e ganância de criptomoedas passou do nível de medo de 35 para o ponto neutro de 55. Essa tendência significa que ele pode subir para a zona de ganância de 60. Na maioria dos casos, as criptomoedas se saem bem quando há uma sensação de ganância no mercado.

Segundo, as moedas subiram conforme as esperanças aumentaram de que mais governos adotariam essas moedas digitais. Nos Estados Unidos, Donald Trump prometeu manter as participações em Bitcoin do país, que estão em mais de 213 mil. Também há sinais de que ele concordará em defini-lo como reserva do país.

Na semana passada, o presidente russo Putin sancionou uma lei que legalizou o Bitcoin e a mineração em uma grande mudança de tom. Analistas acreditam que a China agora pode se mover para desbanir essas moedas, um movimento que seria positivo para as moedas.

Em terceiro lugar, há sinais de que o Federal Reserve começará a cortar as taxas de juros na próxima reunião em setembro. Isso porque o mercado de trabalho se deteriorou, enquanto a inflação continua caindo nos últimos meses.

Os cortes nas taxas do Federal Reserve desencadeariam mais ganhos entre ativos de risco, como ações e criptomoedas, como vimos em 2021.

Reivindicação de tokens do BitBot continua

Enquanto isso, os traders estão de olho no BitBot, o novo bot do Telegram que arrecadou milhões de dólares em um evento de venda de tokens de grande sucesso.

Os desenvolvedores agora abriram o projeto para reivindicações antes do processo de listagem em exchanges.

Para começar, BitBot é uma empresa que busca unir três indústrias de rápido crescimento: cripto, Telegram e inteligência artificial. As criptomoedas agora são avaliadas em mais de 2,3 trilhões de dólares e o setor continua a crescer.

O Telegram se tornou uma grande indústria, ajudado pelas plataformas tap-to-earn e outras plataformas de jogos em andamento. Alguns dos jogadores mais notáveis da indústria são Hamster Kombat, TapSwap, Catizen, PixelSwap e Notcoin.

A rede também está na interseção da inteligência artificial (IA), que tem impactado todas as indústrias. Em particular, o aplicativo visa se tornar o maior bot do Telegram para a indústria financeira. Ele fornecerá sinais de negociação em outras indústrias, como forex, cripto e commodities.

O principal benefício do BitBot é que ele é não custodial, o que significa que os fundos dos usuários estarão seguros, já que os desenvolvedores não terão acesso a eles. Você pode aprender sobre o BitBot aqui.