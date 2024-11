A Netflix conseguirá manter seu ritmo à medida que o número de assinantes aumenta e a popularidade dos anúncios aumenta?

Em um aumento significativo em sua base de assinantes, a Netflix (NFLX.O) recebeu 5,1 milhões de novos assinantes de streaming durante o terceiro trimestre, superando as expectativas de Wall Street em mais de um milhão.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

A empresa prevê um crescimento ainda maior de clientes à medida que a temporada de férias se aproxima, principalmente com o tão esperado retorno do drama coreano “Squid Game”.

Advertisement

Após a divulgação do seu relatório de lucros, as ações da Netflix subiram 4,8% nas negociações após o expediente, marcando um aumento impressionante de 47% no acumulado do ano.

Em meio à desaceleração no crescimento de assinantes, a Netflix está redirecionando estrategicamente o foco dos investidores de números brutos de assinaturas para métricas mais detalhadas, como crescimento de receita e margens de lucro.

A partir do ano que vem, a empresa deixará de divulgar números de assinantes e, em vez disso, destacará o desempenho de suas ofertas suportadas por anúncios.

Na quinta-feira, a Netflix revelou que seu serviço suportado por anúncios representava mais de 50% dos novos cadastros nas regiões onde estava disponível.

Analistas previam que a Netflix ganharia aproximadamente 4 milhões de assinantes de julho a setembro, de acordo com estimativas da LSEG.

Este trimestre também contou com novos lançamentos de conteúdo, incluindo o mistério de assassinato “The Perfect Couple” e a comédia romântica “Nobody Wants This”.

Financeiramente, a Netflix relatou lucros de US$ 5,40 por ação, excedendo a previsão de consenso de US$ 5,12. Sua margem operacional subiu para 30%, acima dos 22% do mesmo trimestre do ano passado.

A receita atingiu US$ 9,825 bilhões, superando ligeiramente a estimativa de consenso de US$ 9,769 bilhões.

“Para todos os efeitos, a Netflix está indo na direção certa”, disse Mike Proulx, analista da Forrester, à Reuters.

A receita e as margens operacionais estão aumentando, enquanto as despesas estão sendo gerenciadas de forma eficaz.

No entanto, apesar do impressionante aumento de assinantes, os números ficaram aquém dos 8,76 milhões de assinantes adquiridos no mesmo período do ano passado.

Proulx expressou preocupação com o que ele chamou de “declínio acentuado” em novos assinantes líquidos, observando: “Embora haja espaço para crescimento líquido de assinantes internacionalmente, nos EUA, as coisas estão se esgotando”.

Olhando para o futuro, a Netflix prevê que as adições de clientes no último trimestre do ano — um período tipicamente robusto devido à audiência nas férias — excederão as do trimestre de setembro, embora números específicos não tenham sido divulgados.

A tão aguardada segunda temporada de “Squid Game” está programada para estrear no final de dezembro.

“Estamos nos sentindo muito bem com o negócio”, disse o co-CEO Ted Sarandos em um vídeo pós-lucro.

“Tínhamos um plano para reacender o negócio e cumprimos esse plano.”

Uma abordagem metódica ao crescimento

Copy link to section

A empresa observou que sua produção de programação aumentou após as interrupções causadas pelas greves de Hollywood no ano passado.

Métricas de engajamento revelam que o membro médio gasta cerca de duas horas por dia assistindo Netflix.

Embora a empresa tenha visto crescimento em seu nível suportado por anúncios, ela não espera que a receita de publicidade se torne o principal impulsionador do crescimento até 2026.

Magalie Grossheim, analista sênior de pesquisa de ações da M Science, comentou:

Eles nos lembram consistentemente de engatinhar, andar, correr, e eu acho, sim, ainda é definitivamente o começo. Em nossos dados, continuamos a ver que a taxa de seleção para o plano suportado por anúncios está acelerando em muitos mercados maduros.

Parte integrante da estratégia da Netflix são os eventos ao vivo, especialmente os esportivos, que são atraentes para os anunciantes.

Em novembro, a plataforma planeja transmitir uma luta muito aguardada entre a estrela do YouTube Jake Paul e a lenda do boxe Mike Tyson, seguida de dois jogos da NFL no dia de Natal.

Além disso, a Netflix pretende aumentar os preços na Espanha e na Itália a partir de sexta-feira, após aumentos de preços anteriores em mercados europeus selecionados e no Japão.

Sarandos rejeitou a ideia de agrupar a Netflix com outros serviços de streaming, como Walt Disney (DIS.N) e Warner Bros Discovery (WBD.O), afirmando: “Nosso foco é adicionar cada vez mais valor a este pacote”, descrevendo essa abordagem como um “modelo confortável” para empresas de mídia tradicionais.