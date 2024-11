As ações da Polycab India caem mais de 5% apesar dos fortes lucros do segundo trimestre, aqui está o porquê

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

As ações da Polycab Índia caíram mais de 5% em 18 de outubro, embora a empresa tenha relatado lucros sólidos no segundo trimestre do ano fiscal de 2025.

A empresa de produtos elétricos registrou um aumento de 3,6% no lucro líquido anual, para ₹ 445,2 crore, com a receita total crescendo para ₹ 5.574,6 crore, acima dos ₹ 4.253 crore no mesmo período do ano passado.

Apesar de atingir suas maiores vendas no segundo trimestre, impulsionadas pelo crescimento doméstico de 28% em seu segmento de cabos e fios (C&W), as ações da Polycab caíram devido a preocupações com margens.

No momento em que este artigo foi escrito, as ações da Polycab estavam sendo negociadas 3% abaixo, a ₹ 6.910,35 na Bolsa de Valores Nacional (NSE).

Vendas robustas, mas margens sob pressão

O desempenho da Polycab foi impulsionado principalmente por seu negócio principal — fios e cabos —, que teve um crescimento superior ao de outros segmentos.

No entanto, analistas apontaram que as margens de lucro operacional foram afetadas pelo aumento da concorrência e mudanças no mix de produtos.

A empresa também relatou um crescimento de 18% em seu segmento de Produtos Elétricos de Movimento Rápido (FMEG), embora o segmento continue operando com prejuízo.

A Jefferies emitiu uma classificação de “compra” com um preço-alvo de ₹ 8.315 por ação, reconhecendo o forte desempenho do segundo trimestre, mas observando as pressões de margem como um desafio importante.

A Nuvama também manteve sua recomendação de “compra”, definindo um preço-alvo de ₹ 8.340, citando o potencial de crescimento da empresa nos mercados doméstico e internacional.

Estratégia de exportação impulsiona crescimento de longo prazo

A Polycab também vem expandindo sua presença para além da Índia, com as exportações agora respondendo por 10% da receita de C&W.

Analistas acreditam que essa mudança em direção aos mercados internacionais oferece oportunidades de crescimento com margens mais altas.

Nuvama destacou a mudança da Polycab de exportações baseadas em pedidos para um modelo baseado em distribuição, o que pode posicionar a empresa para um crescimento sustentado nos mercados globais.

“Quando a demanda melhorar, o aumento da receita em FMEG poderá levar a melhorias de margem mais acentuadas do que o mercado espera atualmente”, afirmou Nuvama.

Desempenho superior das ações da Polycab e perspectivas futuras

Apesar do declínio de hoje, as ações da Polycab subiram 24% este ano, superando o ganho de 15% do Nifty.

Nos últimos 12 meses, as ações da Polycab aumentaram 30%, em comparação com o aumento de 25% da Nifty no mesmo período.

A empresa continua sendo a maior fabricante de fios e cabos da Índia e é uma das empresas que mais cresce no setor de FMEG.

Com 23 unidades de fabricação, mais de 15 escritórios e mais de 25 armazéns em toda a Índia, a Polycab está bem posicionada para o crescimento futuro.

As corretoras continuam otimistas sobre a capacidade da empresa de manter seu ritmo de crescimento, com foco especial na expansão dos negócios de exportação e na potencial recuperação de margem no segmento FMEG.