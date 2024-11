As pequenas casas do Walmart por menos de US$ 16.000 podem ser a solução para uma vida acessível?

Em uma reviravolta inesperada para os compradores de imóveis, o Walmart (WMT) está entrando no mercado de casas pequenas, oferecendo opções de moradia acessíveis, assim como a Amazon já se aventurou nesse espaço com casas pop-up da moda.

A gigante do varejo está oferecendo uma “casa pré-fabricada expansível” da Chery Industrial, com preço atrativo de US$ 15.900 para o modelo de 19 por 20 pés.

Esse preço é consideravelmente menor do que o preço anterior da Amazon, de US$ 19.000 para uma pequena casa semelhante, que incluía um desconto temporário de US$ 1.000 em abril; no entanto, esse modelo não está disponível no site da Amazon no momento.

Para aqueles que buscam economias ainda maiores, o fabricante tem uma versão mais compacta da casa pré-fabricada — um modelo de 15 por 20 pés — atualmente vendida por pouco menos de US$ 12.000.

Comprar uma dessas casas exige algum esforço adicional; os compradores precisarão garantir um terreno, juntamente com a fundação necessária, fornecimento de energia e conexão de água.

A casa em si vem equipada com comodidades essenciais, incluindo banheiro, chuveiro, armários e fechaduras.

Na entrega, a casa chega compacta e dobrada.

Os compradores precisarão de assistência para desdobrar as paredes e o teto para obter a estrutura completa. Embora a mobília não esteja incluída, os compradores podem encontrar móveis convenientemente no Walmart ou na Amazon.

A tendência de casas minúsculas ganhou força nas últimas décadas, impulsionada pela geração Y, que está cada vez mais rejeitando as grandes “McMansões” em meio aos altos preços dos imóveis.

Uma jovem de 24 anos que adotou o estilo de vida de uma casa minúscula no quintal de seus pais conseguiu economizar o suficiente para comprar uma casa de US$ 250.000 e acumulou uma quantidade significativa de seguidores no TikTok compartilhando sua jornada.

Em uma era em que a acessibilidade parece cada vez mais inatingível, as pequenas casas do Walmart podem muito bem redefinir o que significa viver em uma grande escala em uma escala menor, oferecendo um caminho prático para realizar o sonho de ter uma casa.