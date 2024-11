Banco central da China lança esquemas de US$ 112 bilhões para impulsionar o mercado de ações

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O banco central da China revelou dois novos esquemas de financiamento na sexta-feira, com o objetivo de injetar até 800 bilhões de yuans (US$ 112,38 bilhões) em seu mercado de ações.

Essas iniciativas, introduzidas pelo Banco Popular da China (PBOC), são projetadas para promover o “desenvolvimento constante” dos mercados de capitais do país.

Aumentar a estabilidade do mercado através de novas ferramentas

Os novos esquemas de swap e repasse, propostos inicialmente no final de setembro, fazem parte da estratégia mais ampla da China para estabilizar seus mercados financeiros.

A recente alta do mercado de ações do país começou a perder força à medida que o otimismo dos investidores em relação às medidas de estímulo do governo se transformou em cautela.

Apesar disso, o índice de referência CSI300 teve uma reviravolta positiva na sexta-feira, fechando a sessão da manhã com alta de 0,8%.

O esquema de swap, avaliado em 500 bilhões de yuans, permite que corretoras, gestores de fundos e seguradoras acessem liquidez do banco central usando ativos como garantia para comprar ações.

De acordo com o PBOC, 20 empresas já foram aprovadas para participar, com inscrições iniciais ultrapassando 200 bilhões de yuans.

“O esquema de swap se tornará um estabilizador de mercado”, informou a Xinhua Financial, explicando que a demanda pela ferramenta aumentará quando as ações estiverem sobrevendidas, embora o apetite por ela diminua à medida que os mercados se recuperarem.

Além disso, essa facilidade permite que as instituições garantam liquidez durante crises de mercado sem precisar vender ações com prejuízo.

Ativos qualificados, como títulos, ETFs de ações e participações em constituintes do CSI300, podem ser trocados por ativos mais líquidos, como títulos do Tesouro e letras do banco central.

Esquema de empréstimo apoia recompras de ações

O Banco Popular da China também lançou um esquema de empréstimo de 300 bilhões de yuans, que permite que instituições financeiras tomem empréstimos do banco central para financiar compras de ações por empresas listadas ou seus principais acionistas.

Com uma taxa de juros de um ano fixada em 1,75%, 21 instituições — incluindo bancos comerciais e de políticas — estão qualificadas para solicitar os empréstimos no início de cada trimestre.

As empresas listadas e seus acionistas podem então tomar empréstimos bancários a taxas de até 2,25% para recompras e compras de ações.

Este esquema é uma exceção às restrições usuais da China aos empréstimos bancários no mercado de ações.

Os reguladores financeiros da China pediram a rápida implementação dessas políticas expansivas para apoiar a economia e seus mercados de capitais.