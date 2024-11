Big Tobacco oferece acordo de US$ 24 bilhões para resolver processos judiciais canadenses

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Philip Morris International (PM.N), British American Tobacco (BATS.L) e Japan Tobacco (2914.T) chegaram a um acordo proposto de C$ 32,5 bilhões (US$ 23,6 bilhões) para resolver uma longa disputa legal no Canadá.

O acordo foi firmado após quase uma década de litígio, após uma decisão judicial de Quebec em 2015 que concedeu indenização a mais de 100.000 fumantes e ex-fumantes que alegaram que as empresas não alertaram adequadamente os consumidores sobre os riscos à saúde associados ao tabagismo.

A proposta faz parte de um processo de mediação supervisionado por um mediador nomeado pelo tribunal.

Decisão judicial de 2015 concedeu C$ 15 bilhões em danos

A batalha legal começou em 2015, quando um tribunal de Quebec decidiu contra as subsidiárias canadenses da Philip Morris, British American Tobacco e Japan Tobacco.

A sentença concedeu aproximadamente C$ 15 bilhões em danos aos fumantes em Quebec, que alegaram que as empresas sabiam dos riscos do fumo à saúde desde a década de 1950, mas continuaram a vender seus produtos sem os devidos avisos.

Depois que o tribunal confirmou a decisão em 2019, as unidades canadenses buscaram proteção contra falência, dando tempo para negociações sobre um possível acordo.

Processo de mediação leva a proposta multimilionária

Sob supervisão judicial, as subsidiárias canadenses das três gigantes do tabaco estão negociando os termos de um acordo.

Embora o valor total do acordo de C$ 32,5 bilhões tenha sido definido, a alocação dessa quantia entre Philip Morris, British American Tobacco e Japan Tobacco ainda não foi finalizada.

As empresas continuam otimistas de que o processo legal será concluído em breve, com o CEO da Philip Morris, Jacek Olczak, expressando esperança de que sua unidade canadense, Rothmans, Benson & Hedges (RBH), possa mudar o foco para futuras operações comerciais.

A BAT considera o plano proposto um “passo positivo”

A British American Tobacco, dona da Imperial Tobacco Canada, descreveu o acordo proposto como um passo positivo em direção à resolução.

Embora a empresa tenha se abstido de fornecer detalhes específicos do plano, ela enfatizou seu apoio à estrutura de liquidação.

A empresa planeja usar as reservas de caixa disponíveis e o fluxo de caixa futuro das vendas de tabaco canadense para financiar sua parte do acordo.

Apesar deste anúncio, as ações da British American Tobacco caíram 3% na manhã de sexta-feira, refletindo a cautela dos investidores.

Philip Morris prevê votação do plano em dezembro

O plano de acordo proposto exige aprovação dos reclamantes antes de prosseguir.

A Philip Morris declarou que a votação deverá ocorrer em dezembro de 2024, com uma audiência judicial subsequente para aprovar o plano provavelmente no primeiro semestre de 2025, se a votação for aprovada.

Uma votação bem-sucedida encerraria anos de incerteza para as operações canadenses das empresas de tabaco, que têm operado sob proteção contra falência e enfrentado responsabilidades financeiras significativas.

Acordo marca uma mudança significativa no litígio canadense sobre tabaco

Este acordo, se aprovado, seria um dos maiores na história jurídica canadense e um ponto de virada no litígio do tabaco no país.

O caso destacou as implicações do tabagismo para a saúde a longo prazo e as responsabilidades das empresas de tabaco de divulgar os riscos aos consumidores.

Também ressalta o impacto financeiro significativo que tal litígio pode ter sobre grandes players globais como Philip Morris, British American Tobacco e Japan Tobacco, à medida que enfrentam desafios legais contínuos em diferentes jurisdições.