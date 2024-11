Book of Meme salta 18% com pico de MOG, MEW, FLOKI e WIF

O Book of Meme disparou nas últimas 24 horas, com as moedas meme liderando o rali do mercado de criptomoedas em 18 de outubro.

Após a impressionante alta do Bitcoin (BTC) acima de US$ 68 mil, as moedas meme ganharam destaque.

Dogecoin (DOGE) saltou 10%, atingindo uma máxima de 11 semanas, enquanto outros tokens com tema de cachorro, como Brett, Bonk e Popcat, também tiveram ganhos significativos.

De acordo com o DEGEN NEWS no X, sete das 10 maiores ganhadoras entre as 100 principais moedas por capitalização de mercado durante o início do pregão nos EUA na sexta-feira foram moedas meme.

BOME salta 18%

De acordo com dados do CoinMarketCap no momento da escrita, os três principais tokens em termos de ganhos de 24 horas entre os 100 principais por capitalização de mercado são Book of Meme (BOME), Mog Con (MOG) e cat in a dogs world (MEW). Floki (FLOKI) e dogwifhat (WIF) também estavam entre os maiores ganhadores.

Para o Book of Meme, o lado positivo também foi um aumento no volume de negociações, com traders faturando mais de US$ 337 milhões, um aumento de 26% no mesmo período.

Embora esse aumento decente sugerisse que os touros estão agressivos, o BOME estava sendo negociado em níveis vistos pela última vez em 15 de outubro, com os preços caindo acima de US$ 0,011 em meio ao aumento da volatilidade.

A moeda meme baseada em Solana subiu mais de 55% na semana passada e mais de 986% no ano passado.

Os tokens MOG, MEW, FLOKI e WIF ganham

Outras moedas meme também subiram, já que analistas previram um fortalecimento da narrativa do meme no esperado ciclo de alta.

MOG e MEW registraram um movimento de alta que superou as principais altcoins. Por exemplo, o preço da Mog Coin mudou de mãos cerca de 11% mais alto, e o cat in dogs world foi negociado 9% acima.

FLOKI e WIF também registraram um aumento tanto no preço quanto no volume diário, com um salto de 19% e 14% respectivamente.

Ecossistema TRON se beneficiou do aumento da moeda meme

Os 100 maiores ganhadores de capitalização de mercado de moedas meme estão, em grande parte, no Ethereum e no Solana.

No entanto, um relatório recente da plataforma de criptomoedas Messari destaca como as moedas meme desempenharam um papel crucial nos ganhos de preço do TRON (TRX) no último trimestre.

SunPump, a nova plataforma de lançamento de moedas meme da TRON, foi o que impulsionou esse crescimento, postou Messari no X. Esse crescimento foi refletido nas métricas de finanças descentralizadas (DeFi) da TRON, incluindo um aumento de 29% na receita do terceiro trimestre, atingindo uma nova máxima histórica.

Moedas meme baseadas em Tron, como Sundog (SUNDOG), estão ficando para trás.

Mas as métricas on-chain mostram que, no último trimestre, elas levaram o volume da exchange descentralizada (DEX) da TRON a um aumento de 150% no trimestre.

O valor total bloqueado da plataforma atingiu US$ 8,09 bilhões, com um aumento de 4%.