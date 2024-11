CNV da Argentina propõe novas regulamentações para provedores de serviços de ativos virtuais

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A Comissão Nacional de Valores Mobiliários da Argentina (CNV) propôs um novo marco regulatório para Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (PSAVs), abrindo um período de consulta pública de 30 dias.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Esta iniciativa visa estabelecer diretrizes claras para a operação de PSAVs no país, convidando as partes interessadas a contribuir com suas ideias e recomendações por meio de uma abordagem de “Elaboração Participativa de Padrões”.

Advertisement

Os regulamentos propostos categorizam os PSAVs com base em suas atividades específicas:

Categoria 1: Troca de ativos virtuais por moeda com curso legal (por exemplo, conversão de USD Tether em dólares americanos).

Troca de ativos virtuais por moeda com curso legal (por exemplo, conversão de USD Tether em dólares americanos). Categoria 2: Negociação entre diferentes ativos virtuais (por exemplo, troca de Bitcoin por USD Tether).

Negociação entre diferentes ativos virtuais (por exemplo, troca de Bitcoin por USD Tether). Categoria 3: Transferência de ativos virtuais.

Transferência de ativos virtuais. Categoria 4: Manter e/ou gerenciar ativos virtuais.

Manter e/ou gerenciar ativos virtuais. Categoria 5: Prestação de serviços financeiros relacionados à oferta e/ou venda de ativos virtuais por emissores.

Sob a nova estrutura, apenas indivíduos envolvidos nas Categorias 1 e 2 poderão realizar suas atividades.

Os PSAVs também precisarão manter um limite mínimo de ativos que varia de acordo com a categoria, podendo chegar a até US$ 150.000.

Além disso, os provedores devem nomear responsáveis pela conformidade interna e representantes de relações públicas.

Relatórios regulares de informações detalhando contagens de clientes, volumes de transações e os ativos virtuais mais frequentemente negociados deverão ser enviados à CNV.

Aumento das responsabilidades administrativas das bolsas de criptomoedas

Copy link to section

Embora a proposta ainda esteja aberta para comentários públicos e possa sofrer alterações antes da aprovação final, espera-se que ela aumente significativamente as responsabilidades administrativas das exchanges de criptomoedas que operam na Argentina.

A iniciativa da CNV de regulamentar os PSAVs representa um passo crucial para o setor de ativos digitais da Argentina.

Ao promover um processo de consulta pública transparente juntamente com uma estrutura regulatória abrangente, a CNV visa melhorar a supervisão e a responsabilização dentro do setor de serviços de ativos virtuais.

A categorização dos PSAVs e a introdução de requisitos de conformidade específicos foram projetadas para fortalecer a integridade do mercado, ao mesmo tempo em que incentivam a inovação e protegem os investidores.

A evolução da estrutura regulatória enfatiza a importância de equilibrar a regulamentação eficaz com a promoção de um mercado dinâmico e competitivo.

À medida que as partes interessadas fornecem feedback e a estrutura é refinada, o objetivo final é estabelecer um sistema resiliente que promova o crescimento responsável e, ao mesmo tempo, proteja os interesses de todos os participantes do mercado.

Ao incorporar a contribuição pública nas regulamentações propostas, a CNV pretende definir diretrizes claras para que os PSAVs operem de forma ética e bem-sucedida no cenário financeiro da Argentina.

A comissão aspira posicionar o país como uma jurisdição favorável para serviços responsáveis de ativos digitais, promovendo transparência, conformidade e inovação, ao mesmo tempo em que garante a estabilidade do mercado e a confiança dos investidores.

Em última análise, a abordagem colaborativa e consultiva da CNV para esta iniciativa regulatória ressalta seu compromisso em harmonizar a inovação com a proteção do investidor, contribuindo para o crescimento sustentável e a estabilidade do setor de ativos digitais da Argentina.