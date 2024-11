Dogecoin se aproxima de US$ 20 bilhões de capitalização de mercado sob influência de Elon Musk: o que vem por aí para o preço do DOGE?

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A criptomoeda meme original Dogecoin (DOGE) domina as tendências de criptomoedas, já que o setor prevê grandes altas para máximas históricas.

A altcoin saltou mais de 10% no último dia, estendendo o aumento de mais de 25% da semana passada.

O desempenho impressionante do Dogecoin nas últimas sessões elevou sua capitalização de mercado para a marca de US$ 20 bilhões, atualmente em US$ 19.769.737.088.

Elon Musk impulsiona DOGE mais alto

Enquanto isso, a perspectiva lucrativa parece ligada ao otimismo em torno do cargo X de Elon Musk.

O CEO da Tesla reagiu a um artigo sobre a restrição da Califórnia à sua empresa SpaceX com “DOGE vai consertar isso” em 15 de outubro.

Enquanto Elon Musk se referia ao planejado Departamento de Eficiência Governamental – proposto para simplificar a burocracia após a vitória eleitoral de Donald Trump – a comunidade Dogecoin reagiu com otimismo significativo.

Elon Musk aumentou as especulações durante o evento público na quinta-feira, 17 de outubro, onde apoiou Trump e destacou uma agência governamental inspirada em memecoins.

Um participante perguntou se o bilionário da SpaceX lideraria o Departamento de Eficiência Governamental.

Musk respondeu: “Sim, DOGE”, arrancando aplausos e vivas da plateia.

A resposta das multidões à menção de Musk ao DOGE e ao reconhecimento do token de meme caso Trump vença contribui para o estado otimista predominante do DOGE.

O token meme ecoou os acontecimentos com um aumento repentino de US$ 0,1213 para US$ 0,13 – um aumento de 7%.

Enquanto isso, o Dogecoin obteve enorme sucesso, apesar de ter entrado no espaço financeiro como um meme da internet em 2013.

O cofundador do DOGE, Billy Markus, expressou descrença sobre a transformação da altcoin em um projeto bilionário.

Embora a construção de um projeto multimilionário exija tomada de decisões estratégicas e planejamento cuidadoso, Markus mencionou que levou apenas algumas horas.

Os ativos meme ganharam popularidade no setor de ativos digitais devido à alta lucratividade, muitas vezes superando as criptomoedas estabelecidas.

A classe de ativos teve desempenho superior durante os períodos de alta no setor de criptomoedas, e o mesmo provavelmente acontecerá na tão aguardada alta do mercado antes do final do ano.

Perspectiva de preço do Dogecoin

DOGE exibe forte alta após ralis sólidos. Ganhou mais de 10% no último dia para trocar de mãos a $0,1352, e o momentum atual indica mais vantagens.

A análise técnica mostra que a Dogecoin rompeu uma configuração de cunha descendente, compreendendo linhas de tendência descendentes e convergentes, após a alta de ontem.

O movimento abriu portas para um possível aumento de preço de 40%, levando o alt para US$ 0,18928.

Os sentimentos predominantes do mercado amplo apoiam a trajetória ascendente. Entusiastas de criptomoedas permanecem otimistas sobre o rali ‘atrasado’ de Uptober.

Além disso, o cenário eleitoral acirrado nos Estados Unidos, com Trump liderando, de acordo com a Polymarket, posiciona o mercado de criptomoedas para fortes altas a partir do mês que vem e além.

Elon Musk ganhou enorme destaque no mundo das criptomoedas depois de impulsionar a Dogecoin a máximas históricas com uma série de postagens X em 2021.

Tais ações durante o atual período eleitoral podem levar o DOGE para a marca de US$ 1 antes do final de 2024.