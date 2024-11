Dogwifhat (WIF) luta para recuperar US$ 3 em meio ao ressurgimento da moeda meme

Dogwifhat (WIF), uma moeda meme líder baseada em Solana, está lutando para recuperar o nível crítico de US$ 3, apesar de ter experimentado uma forte alta de 78% no mês passado.

O WIF atingiu uma alta de quatro meses de $2,97 em 16 de outubro, após o que a moeda meme parece ter entrado em uma fase de consolidação. No momento da publicação, o WIF estava sendo negociado a $2,66, alta de 4% nas últimas 24 horas e 78,3% nos últimos 30 dias.

Dogwifhat supera as principais moedas de meme

O recente aumento no preço do WIF o posicionou entre as moedas meme de melhor desempenho. Comparado ao desempenho do mês passado de outros grandes players, como Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB), os ganhos do WIF se destacam.

Enquanto DOGE e SHIB tiveram aumentos mensais de 34% e 43% respectivamente, WIF disparou em aproximadamente 78%, mostrando uma recuperação significativa no sentimento do mercado.

Além disso, os dados de desempenho acumulados no ano revelam que o dogwifhat teve um crescimento excepcional de cerca de 1.392%, tornando-se uma das moedas meme de destaque em 2024.

A única moeda meme que superou o WIF este ano foi o Turbo (TURBO), um token codificado pelo ChatGPT que teve um aumento meteórico de 4.570%.

A valorização substancial no preço do WIF provavelmente atraiu maior interesse dos investidores, levando ao aumento da atividade de negociação e pressão de compra.

Sentimentos técnicos e de mercado sinalizam perspectivas mistas para o WIF

Do ponto de vista técnico, a ação do preço do WIF desde o início de setembro indica um padrão de máximas e mínimas mais altas, formando um canal paralelo ascendente no gráfico diário. O limite inferior deste canal, posicionado em $2,50, serve como um nível de suporte crítico, enquanto o limite do meio em torno de $2,91 representa uma resistência de curto prazo.

Se o WIF conseguir superar a resistência do canal paralelo ascendente, o próximo alvo seria US$ 3,42, representando um aumento potencial de 28% em relação ao seu preço atual.

O Open interest (OI) do WIF aumentou cerca de 50%, de US$ 322,2 milhões em 4 de outubro para uma alta de cinco meses de US$ 480,2 milhões em 15 de outubro, embora tenha caído ligeiramente para US$ 395,62 milhões no momento da publicação, em 18 de outubro, de acordo com a Coinglass.

As taxas de financiamento para contratos perpétuos também estão subindo, indicando que os traders de futuros continuam otimistas sobre as perspectivas da moeda meme.

Embora a proporção longa/curta do WIF seja de 1,92, de acordo com dados da Coinalyze, ainda há uma quantidade significativa de fundos em posições curtas, sugerindo ceticismo quanto à capacidade do WIF de sustentar sua alta.

Levando tudo isso em consideração, ainda não se sabe se o momentum do dogwifat (WIF) será suficiente para romper a barreira dos US$ 3 e continuar seu movimento ascendente.