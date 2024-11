Emirados Árabes Unidos devem introduzir estrutura legal para DAOs para impulsionar o crescimento do blockchain

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O Ras Al Khaimah Digital Assets Oasis (RAK DAO) está se preparando para introduzir uma estrutura legal para Organizações Autônomas Descentralizadas (DAOs) nos Emirados Árabes Unidos, marcando um desenvolvimento significativo no cenário de blockchain e Web3 do país.

De acordo com um anúncio recente, esse novo regime legal visa estabelecer uma estrutura abrangente que aborde obrigações fiscais, propriedade de propriedade (ativos na cadeia e fora da cadeia) e proteções legais para fundadores, membros e colaboradores da DAO.

A estrutura também permitirá que as DAOs celebrem contratos juridicamente vinculativos e forneçam diretrizes claras para resolução de disputas.

A introdução da estrutura será oficialmente revelada no evento DAO Legal Clinic em 25 de outubro.

Irina Heaver, sócia da NeosLegal, observou que a estrutura foi projetada para garantir que as DAOs operem em conformidade com as regulamentações dos Emirados Árabes Unidos.

Ela explicou ainda que o regime permitirá que DAOs sejam criadas remotamente nos Emirados Árabes Unidos sem exigir presença física.

Isso simplifica o processo para que participantes globais acessem os setores de blockchain e Web3 de rápido crescimento dos Emirados Árabes Unidos de qualquer lugar do mundo.

Espera-se que esse processo de registro remoto agilize a entrada de empresas na economia digital dos Emirados Árabes Unidos, aumentando o apelo do país como um centro para projetos Web3.

Além disso, Heaver enfatizou que estabelecer uma DAO nos Emirados Árabes Unidos seria significativamente mais econômico em comparação a outras jurisdições.

Por exemplo, enquanto a criação de uma DAO na Suíça pode custar até US$ 46.000, o custo inicial nos Emirados Árabes Unidos é de cerca de US$ 3.000, o que a torna acessível até mesmo para DAOs menores.

A longo prazo, Heaver acredita que esta iniciativa posicionará os Emirados Árabes Unidos como um centro global para o desenvolvimento de blockchain e criptomoedas, atraindo mais empreendedores e desenvolvedores para a região.

Promovendo a inovação blockchain nos Emirados Árabes Unidos

Essa estrutura legal surge em um momento em que a RAK DAO está promovendo ativamente a inovação em blockchain.

No início deste ano, a empresa fez uma parceria com a emissora de stablecoin Tether para promover a adoção do Bitcoin e da tecnologia de stablecoin em Ras Al Khaimah.

Por meio de seu braço educacional, Tether Edu, a iniciativa lançou vários programas para educar os participantes sobre tecnologia blockchain, sistemas ponto a ponto e casos de uso de criptomoedas.

A próxima estrutura DAO é uma das várias medidas que os Emirados Árabes Unidos introduziram para criar um ambiente mais favorável para projetos de blockchain e criptomoedas.

Em um desenvolvimento importante, a Autoridade Tributária Federal introduziu recentemente isenções de IVA para transações de ativos virtuais, que se aplicam a transferências e conversões de propriedade.

Dando ainda mais suporte ao setor, no mês passado, a seguradora OneDegree, sediada em Hong Kong, recebeu aprovação para oferecer o primeiro produto de seguro de risco de custódia da região para empresas focadas em criptomoedas.

Em outra medida, os reguladores permitiram que o gigante bancário Standard Chartered fornecesse serviços de custódia de ativos digitais nos Emirados Árabes Unidos, em parceria com a Brevan Howard Digital.

Os esforços regulatórios também facilitaram o processo de registro para exchanges de criptomoedas que operam nos Emirados Árabes Unidos.

Em setembro, a Securities and Commodities Authority (SCA) e a Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) de Dubai chegaram a um acordo permitindo que empresas licenciadas pela VARA em Dubai operem nos Emirados Árabes Unidos, eliminando a necessidade de múltiplas licenças.