Este especialista em criptomoedas prevê que o Bitcoin atingirá US$ 70 mil a US$ 75 mil até o final de outubro

O Bitcoin (BTC) está testemunhando otimismo renovado da comunidade de criptomoedas após ultrapassar US$ 67.000 esta semana.

O especialista russo em criptomoedas Alexey Mokrov, fundador do Cryptobotpro, acredita que a criptomoeda atingirá entre US$ 70.000 e US$ 75.000 antes do final de outubro.

Mokrov destacou a mudança na dinâmica do mercado, sugerindo que outubro pode ser crucial para o próximo aumento de preço do Bitcoin.

Mokrov, citado pelo jornal russo Izvestia em 16 de outubro, observou que as tendências recentes do mercado impulsionaram os traders de Bitcoin.

Segundo ele, o desempenho do BTC está mostrando sinais de uma tendência de mercado mais forte, em contraste com as condições desafiadoras vistas no início deste outono.

O Bitcoin pode ultrapassar US$ 70 mil até o final de outubro?

Mokrov reconheceu que setembro foi um mês desafiador para mineradores e comerciantes de Bitcoin.

Ele comentou que a crise anterior parece ter impactado os retornos das mineradoras, mas acrescentou que outubro pode trazer um momento mais positivo.

Segundo Mokrov, este mês “compensou as perdas” vistas anteriormente, com aumento do otimismo no mercado.

Ele prevê mais movimento ascendente para o Bitcoin, sugerindo que o BTC pode atingir entre US$ 70.000 e US$ 75.000 até o final do mês.

Mokrov observou que a previsibilidade do mercado permanece incerta.

Ele alertou que uma possível correção poderia reduzir os preços para cerca de US$ 60.000 se ocorrerem mudanças significativas nas atividades de mineração ou no comportamento do mercado.

O Ethereum e o Solana seguirão o rali do Bitcoin?

As previsões de Mokrov se estenderam além do Bitcoin, pois ele também compartilhou insights sobre Ethereum (ETH) e Solana (SOL).

Ele sugeriu que o Ethereum poderia subir para US$ 3.100 se a demanda por aplicativos de finanças descentralizadas (DeFi) e tokens não fungíveis (NFTs) permanecer forte.

Ele alertou que uma desaceleração na demanda poderia levar a um recuo para aproximadamente US$ 2.400.

As perspectivas de Solana também foram analisadas, com Mokrov afirmando que os preços da SOL poderiam subir para US$ 180, desde que a rede mantivesse a estabilidade.

Ele enfatizou que desafios inesperados podem empurrar os preços do SOL para US$ 140, refletindo a alta volatilidade que caracteriza o espaço criptográfico.

Eventos globais e condições econômicas dos EUA impactam os movimentos de preços do Bitcoin

Outros especialistas na área de criptomoedas ecoaram os sentimentos de Mokrov, vinculando a trajetória do Bitcoin aos desenvolvimentos políticos e econômicos globais.

O mercado de criptomoedas tem sido sensível às mudanças na economia dos EUA, com analistas observando que decisões de política monetária e eventos geopolíticos podem moldar o desempenho do BTC nas próximas semanas.

Dary McGovern, diretor de operações do Xapo Bank, destacou a crescente adoção do Bitcoin e sua capitalização de mercado de US$ 1,3 trilhão.

Ele ressaltou que a oferta limitada de Bitcoin, limitada a 21 milhões de moedas, combinada com a crescente demanda, poderia reforçar seu potencial de preço a longo prazo.

McGovern também fez alusão à pressão sobre o Federal Reserve para administrar a dívida dos EUA, sugerindo que tais condições poderiam criar oportunidades para o Bitcoin superar ativos tradicionais como o ouro.

A inflação e as pressões do mercado moldam o futuro do Bitcoin

Arseny Poyarkov, outro especialista russo em criptomoedas e membro do conselho de especialistas em economia digital da Duma Estatal, forneceu uma perspectiva de longo prazo sobre os movimentos de preços do BTC.

Ele previu pressões inflacionárias contínuas, o que poderia sustentar a próxima fase de crescimento do Bitcoin.

A análise de Poyarkov, compartilhada em julho com a RIA Novosti, apontou o impacto de liquidações anteriores nos EUA e na Alemanha, onde Bitcoin confiscado foi lançado no mercado, reduzindo temporariamente os preços.

Poyarkov observou que essas liquidações fizeram os preços “caírem” em meados de 2024. Ele sugeriu que, como as pressões inflacionárias permanecem persistentes, as condições para um rali mais sustentado do BTC podem surgir.

O mercado de criptomoedas continua imprevisível

Tanto Mokrov quanto outras figuras do setor reconhecem que, apesar das previsões otimistas, a imprevisibilidade inerente ao mercado de criptomoedas continua sendo uma consideração importante.

Mokrov observou que acontecimentos imprevistos podem levar a correções repentinas do mercado.

Sua análise ressalta os desafios enfrentados pelos investidores, à medida que eventos globais e mudanças nos cenários regulatórios continuam a influenciar a dinâmica dos preços.

Embora previsões otimistas sugiram um caminho em direção a US$ 70.000 e além, os participantes do mercado permanecem atentos aos riscos associados à natureza volátil dos ativos digitais.

A jornada do Bitcoin em outubro será observada de perto por traders e analistas, que buscam sinais de se a atual tendência de alta se manterá ou cederá às novas pressões do mercado.