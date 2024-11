Iene cai abaixo de 150 por dólar: Japão em alerta máximo para novas quedas em meio à incerteza econômica

Autoridades monetárias do Japão emitiram um alerta, já que o iene caiu além do limite crítico de 150 por dólar, sinalizando o risco de quedas adicionais, apesar de potenciais medidas de intervenção.

Após os comentários de Atsushi Mimura, principal autoridade monetária do país, o iene conseguiu uma ligeira recuperação, subindo 0,2%, para 149,86 por dólar.

De acordo com um relatório da Bloomberg, analistas que monitoram a moeda sugerem que ela pode se desvalorizar ainda mais, possivelmente chegando a 160 por dólar, influenciada por dados econômicos robustos dos EUA, que levaram os investidores a moderar as expectativas de cortes nas taxas do Federal Reserve.

Incertezas nas políticas monetárias japonesa e americana estão contribuindo para flutuações no valor do iene.

O primeiro-ministro Shigeru Ishiba indicou no início deste mês que o Japão não está preparado para novos aumentos nas taxas de juros, embora mais tarde tenha alinhado suas opiniões com as do Banco do Japão (BOJ).

Por outro lado, os swaps indexados overnight sugerem que o Fed provavelmente implementará pelo menos dois cortes de juros de um quarto de ponto nas próximas três reuniões até janeiro.

“O mercado ainda está supervalorizando um corte de juros pelo Fed, então, à medida que vemos as expectativas diminuírem, acredito que o iene enfraquecerá gradualmente”, afirmou Tohru Sasaki, estrategista-chefe do Fukuoka Financial Group Inc. Ele acrescentou que o iene pode atingir a marca de 160 à medida que nos aproximamos do novo ano.

Uma nova queda do iene em direção a 150 ou 155 pode levar o BOJ a considerar aumentos de juros mais cedo do que o previsto, de acordo com Kazuo Momma, ex-diretor executivo do BOJ, falando em uma conferência da Bloomberg na semana passada.

Ele observou que a decisão do BOJ de aumentar as taxas em julho foi motivada em grande parte pela fraqueza do iene.

Até agora, autoridades do Ministério das Finanças têm se abstido de comentar sobre o movimento do iene desde 7 de outubro, quando fortes dados de emprego nos EUA desencadearam uma liquidação.

Suas declarações geralmente indicam o nível de preocupação em relação à estabilidade da moeda e a probabilidade de intervenção.

“Há uma possibilidade de que o câmbio dólar-iene suba mais, então Mimura provavelmente fez o comentário para conter a depreciação adicional do iene”, observou Teppei Ino, chefe de pesquisa de mercados globais do MUFG Bank Ltd. em Tóquio.

Ele alertou que o BOJ pode estar ficando sem tempo para intervir efetivamente.

O sentimento dos investidores também é moldado pelas incertezas em torno das próximas eleições nos EUA e no Japão.

O possível retorno do ex-presidente Donald Trump ou o risco do Partido Liberal Democrata do Japão perder a maioria na câmara baixa aumentam a volatilidade do mercado.

“Se ultrapassarmos 152, vejo 156 se não houver nenhuma intervenção do Ministério das Finanças”, previu Shoki Omori, estrategista-chefe de mesa da Mizuho Securities Co.

Ele observou que, embora as intervenções verbais possam aumentar, a probabilidade de o Japão apoiar ativamente sua moeda antes das eleições nacionais de 27 de outubro parece baixa.

Os participantes do mercado monitorarão de perto as declarações de autoridades dos bancos centrais de ambos os países, particularmente um discurso do vice-governador do BOJ, Shinichi Uchida, representando o governador Kazuo Ueda.

No entanto, alguns analistas acreditam que movimentos significativos na moeda são improváveis no curto prazo devido ao ambiente cauteloso predominante.

“Com o risco Trump em mente, parece que o ambiente continuará dificultando a venda do dólar no curto prazo”, escreveu Yujiro Goto, chefe de estratégia de câmbio da Nomura Securities Co. em Tóquio.

Ele acrescentou que, embora preveja um reajuste da taxa de câmbio dólar-iene no final do ano, é provável que ela permaneça elevada em torno da marca de 150 no curto prazo.