Legisladores dos EUA pedem investigação sobre os laços da McKinsey com a China

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Um grupo de legisladores dos EUA, incluindo o congressista John Moolenaar, o senador Marco Rubio e a senadora Joni Ernst, pediram uma investigação sobre a falha da McKinsey & Company em divulgar seu trabalho com o governo da China.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Em cartas endereçadas ao Departamento de Justiça (DoJ) e ao Departamento de Defesa (DoD) em 17 de outubro e tornadas públicas na sexta-feira, os legisladores pediram uma revisão da elegibilidade da McKinsey para continuar trabalhando com o governo dos EUA.

Advertisement

Os legisladores expressaram preocupações sobre potenciais conflitos de interesse da McKinsey, especialmente sobre a segurança nacional dos EUA.

Eles citaram regras federais que exigem que a empresa de consultoria divulgue quaisquer atividades que possam representar um conflito de interesses, particularmente suas negociações com a China. As cartas diziam:

“Nossa análise da documentação disponível do Departamento de Defesa revelou que, em muitos casos, a McKinsey falhou repetidamente em divulgar seu trabalho com o governo (da República Popular da China) ao adquirir contratos do DoD.”

O trabalho da McKinsey com a defesa dos EUA e o governo chinês

Copy link to section

Desde 2008, a McKinsey recebeu mais de US$ 470 milhões em contratos do DoD, incluindo trabalho em projetos sensíveis, como o programa de caça F-35 e estudos relacionados a estaleiros da Marinha dos EUA e microchips avançados.

No entanto, os legisladores alegam que a McKinsey não divulgou seu trabalho de consultoria simultâneo com agências governamentais chinesas.

Em particular, a McKinsey consultou a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China sobre seus planos econômicos de cinco anos e trabalhou com empresas estatais chinesas como a China COSCO Shipping Corporation e a China Communications Construction Company.

O envolvimento com agências governamentais da China ao lidar com contratos de defesa dos EUA levantou sinais de alerta em relação aos riscos à segurança nacional.

Os esforços da McKinsey para se distanciar do trabalho da China

Copy link to section

A McKinsey tentou se distanciar de seu trabalho nos planos quinquenais da China atribuindo funções consultivas ao McKinsey Global Institute e à Urban China Initiative.

No entanto, os legisladores criticaram isso como “enganoso”, afirmando que a McKinsey controla efetivamente ambas as entidades, mantendo assim seu envolvimento no planejamento estratégico da China.

Os legisladores concluíram que as atividades da McKinsey podem representar riscos significativos à segurança nacional dos EUA, pedindo ao DoD e ao DoJ que investiguem o assunto minuciosamente.

A McKinsey, o DoD e o DoJ ainda não comentaram a situação.