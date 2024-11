Lucros do terceiro trimestre da Volvo ficam aquém: demanda estagnada levanta alarme para crescimento futuro

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A fabricante sueca de caminhões AB Volvo (VOLVb.ST) relatou um declínio maior do que o previsto nos lucros ajustados trimestrais e está prevendo uma demanda estagnada para o próximo ano, refletindo uma mudança notável nas condições de mercado.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

A redução nas atividades de frete e construção restringiu as vendas de veículos, contribuindo para essa crise.

Advertisement

Após um aumento recorde em 2023, impulsionado pela recuperação pós-pandemia, o mercado de caminhões está passando por uma fase de normalização, o que leva à redução da demanda.

A Volvo prevê que as vendas de caminhões pesados na Europa e na América do Norte permanecerão relativamente inalteradas em 2025, estimando um total de 290.000 veículos na Europa e 300.000 na América do Norte, refletindo os números de vendas esperados para este ano.

Em uma reviravolta decepcionante, o relatório de lucros de sexta-feira marcou a primeira vez neste ano em que os resultados da Volvo não superaram as expectativas, com as ações caindo 0,9% às 07h27 GMT.

O lucro operacional ajustado da empresa no terceiro trimestre ficou em 14,1 bilhões de coroas (US$ 1,34 bilhão), abaixo dos 19,3 bilhões de coroas do ano anterior e abaixo da previsão média de 15,6 bilhões de coroas de uma pesquisa da LSEG com analistas.

Como a primeira das principais fabricantes europeias de caminhões a divulgar os resultados do terceiro trimestre, a Volvo prepara o cenário para concorrentes como Traton (8TRA.DE) e Daimler (DTGGe.DE), que devem divulgar seus resultados no final deste mês.

A Volvo, conhecida por suas marcas como Mack Trucks e Renault, observou um declínio de 7% na entrada de pedidos de caminhões pesados no terceiro trimestre em comparação ao ano anterior.

O CEO Martin Lundstedt destacou a incerteza predominante nas condições macroeconômicas, afirmando: “Há alguma incerteza sobre o desenvolvimento macroeconômico no curto prazo, e isso se reflete em nossas previsões com mercados relativamente estáveis no geral para o próximo ano.”

Os cortes de produção nas fábricas europeias da Volvo durante o primeiro semestre do ano ajudaram a alinhar a produção com a demanda regional, enquanto a empresa manteve recursos adicionais na América do Norte para desenvolver uma nova linha de caminhões.

“A Volvo não está a todo vapor, já que a atividade global de frete e construção se normalizou em relação aos níveis mais altos do ano passado”, disse o analista de ações da Hargreaves Lansdown, Aarin Chiekrie, à Reuters, refletindo sobre os desafios atuais da empresa.