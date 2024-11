O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos aprova a licença preliminar da AED Stablecoin

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE) concedeu aprovação preliminar à AED Stablecoin, deixando o projeto um passo mais perto de se tornar a primeira stablecoin regulamentada e atrelada ao dirham dos Emirados Árabes Unidos.

Essa medida segue a estrutura de Regulamentação de Serviços de Tokens de Pagamento do CBUAE, que descreve requisitos específicos de licenciamento para tokens digitais.

A aprovação em princípio da AED Stablecoin a posiciona como um possível player-chave no mercado de criptomoedas em evolução dos Emirados Árabes Unidos, onde a clareza regulatória é vista como essencial para o crescimento sustentável do setor.

Qual é o papel da AED Stablecoin no mercado de criptomoedas dos Emirados Árabes Unidos?

A licença preliminar da AED Stablecoin permite que ela avance com planos para emitir uma moeda digital regulamentada lastreada em dirhams, conhecida como AE Coin.

Esta aprovação é significativa, pois aborda preocupações em torno de restrições a pagamentos com criptomoedas, que surgiram após as regras de licenciamento atualizadas do CBUAE.

Sob essas regras, apenas tokens licenciados indexados ao dirham são permitidos para pagamentos dentro dos Emirados Árabes Unidos. Se totalmente licenciado, o AE Coin poderia servir como um par de negociação local em exchanges centralizadas e descentralizadas, permitindo que comerciantes o aceitem para transações envolvendo bens e serviços.

A posição regulatória da CBUAE impacta os pagamentos criptográficos nos Emirados Árabes Unidos

A estrutura de licenciamento do CBUAE introduziu regras mais rígidas sobre o uso de criptomoedas, especialmente para pagamentos.

A estrutura exige que os tokens sejam atrelados ao dirham e licenciados, caso contrário, restringiria seu uso para pagamentos.

Essa mudança visa trazer maior estabilidade e supervisão ao cenário de moeda digital dos Emirados Árabes Unidos.

A aprovação da AED Stablecoin é vista como um passo positivo em direção ao alinhamento com essas expectativas regulatórias, potencialmente fornecendo uma solução de pagamento digital compatível para usuários locais.

Como a AE Coin pode moldar o cenário financeiro digital dos Emirados Árabes Unidos?

Se totalmente licenciada, a AE Coin deverá desempenhar um papel crucial no ecossistema financeiro digital dos Emirados Árabes Unidos.

Como uma stablecoin regulamentada, ela poderia facilitar transações de criptomoedas para dirhams mais suaves e oferecer uma alternativa digital estável para comerciantes.

Isso está alinhado com os objetivos mais amplos dos Emirados Árabes Unidos de promover sua economia digital e, ao mesmo tempo, manter os padrões regulatórios.

A integração da moeda em plataformas e exchanges de criptomoedas pode aumentar a liquidez do dirham nos mercados digitais, apoiando assim uma adoção mais ampla entre usuários de varejo e institucionais.

Interesses concorrentes surgem à medida que a Tether mira o mercado dos Emirados Árabes Unidos

A AED Stablecoin não é a única entidade de olho no potencial de um ativo digital atrelado ao dirham.

A Tether, uma importante empresa no mercado global de stablecoins, fez uma parceria com as empresas locais Phoenix Group e Green Acorn Investments para lançar sua própria versão de uma stablecoin atrelada ao dirham.

Esse movimento indica um interesse crescente de empresas internacionais de criptomoedas no ambiente regulatório dos Emirados Árabes Unidos.

A vantagem regulatória da AED Stablecoin com a aprovação do CBUAE pode lhe dar uma vantagem na construção de confiança com usuários locais.

As bolsas de criptomoedas se expandem à medida que a clareza regulatória atrai investimentos

A clareza regulatória dos Emirados Árabes Unidos tem sido um ímã para grandes bolsas de criptomoedas que buscam se estabelecer na região.

Recentemente, a OKX lançou uma plataforma de negociação de varejo e institucional nos Emirados Árabes Unidos após garantir uma licença abrangente, incluindo permissões para negociação de derivativos para investidores institucionais qualificados.

Enquanto isso, a M2, outra exchange de criptomoedas, introduziu um sistema que permite conversões diretas de dirhams em Bitcoin (BTC) e Ether (ETH).

Esses desenvolvimentos ressaltam o apelo dos Emirados Árabes Unidos como um centro de inovação de ativos digitais em meio à sua estrutura regulatória clara.