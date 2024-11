Orçamento do Reino Unido para 2024: quais impostos Rachel Reeves pode aumentar?

A chanceler Rachel Reeves está se preparando para uma das apresentações orçamentárias mais significativas do Reino Unido em anos, enfrentando o desafio de fechar uma lacuna de financiamento de £ 40 bilhões.

Pressões econômicas como inflação e crescimento lento colocaram as finanças públicas do país sob intenso escrutínio.

A questão agora é se novos impostos ou cortes nos serviços públicos serão usados para resolver o déficit.

Novos impostos podem resolver o déficit de £ 40 bilhões?

O déficit de £ 40 bilhões ocorre após preocupações anteriores sobre um déficit de £ 22 bilhões.

Com a economia em um estado frágil, as propostas de Reeves terão efeitos de longo alcance nos departamentos governamentais, nas empresas e no público.

Embora as preocupações com aumentos de impostos sejam grandes, o manifesto trabalhista descartou aumentos no imposto de renda, na Previdência Social e no IVA, deixando opções limitadas para levantar os fundos necessários.

Uma solução provável é aumentar as contribuições do Seguro Nacional (NI) para os empregadores.

Embora o Partido Trabalhista tenha descartado qualquer aumento para funcionários, Reeves sinalizou disposição de impor custos adicionais de IN às empresas.

Isso poderia envolver o aumento da atual taxa de NI sobre salários (atualmente em 13,8%) ou a introdução de NI sobre contribuições previdenciárias pagas pelo empregador em torno de 2%.

Um aumento no IN relacionado às contribuições previdenciárias poderia gerar entre £ 17 bilhões e £ 22 bilhões, enquanto um aumento de 1% nos salários poderia gerar £ 8,5 bilhões adicionais.

Juntas, essas medidas poderiam cobrir uma parcela significativa da lacuna de financiamento sem impactar diretamente os contribuintes individuais.

O aumento do imposto sobre combustíveis contribuirá com £ 4 bilhões?

Outra possibilidade é um aumento há muito esperado no imposto sobre combustíveis. Congelado por mais de uma década, esse imposto pode ser revisitado, particularmente com o declínio dos preços dos combustíveis.

Um aumento de 10 centavos por litro poderia gerar entre £ 4 bilhões e £ 5 bilhões, embora a mudança para veículos elétricos e a eliminação planejada de carros a gasolina e diesel até 2035 limitariam a receita a longo prazo.

O Imposto sobre Ganhos de Capital (CGT) também pode ser revisado, com foco no alinhamento dos impostos sobre riqueza não auferida (como dividendos) com as alíquotas do imposto de renda.

Atualmente, as taxas de CGT são menores que as taxas de imposto de renda (20% para ganhos de capital e 24% para propriedade).

Aumentar as taxas de CGT poderia gerar cerca de £ 6 bilhões anualmente. No entanto, o Partido Trabalhista tem sido cauteloso sobre o aumento de impostos sobre segundas propriedades, temendo que isso possa deter transações imobiliárias.

A reforma do imposto sobre herança é outra área que Reeves poderia visar, com possíveis mudanças visando redistribuir riqueza.

Embora tais ajustes possam arrecadar entre £ 3 bilhões e £ 5 bilhões, os críticos alertam que eles podem desencorajar investimentos e ter implicações econômicas mais amplas.

A reação pública a esses potenciais aumentos de impostos continua mista. Muitos estão preocupados com suas finanças em meio à incerteza econômica.

É provável que a oposição aproveite o orçamento como uma oportunidade para criticar a abordagem do governo, questionando a justiça de novos encargos financeiros após anos de austeridade.

As apostas são altas conforme o orçamento se aproxima. O resultado não só determinará o futuro financeiro imediato do Reino Unido, mas também poderá moldar o cenário político nos próximos anos.

A maneira como Reeves vai lidar com a diferença de £ 40 bilhões, ao mesmo tempo em que equilibra o sentimento público e as pressões econômicas, será observada de perto.