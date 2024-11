Ouro ultrapassa US$ 2.700 pela primeira vez: o que está impulsionando o aumento do metal amarelo?

Os preços do ouro dispararam além do limite de US$ 2.700 pela primeira vez, impulsionados pelas expectativas de mais flexibilização monetária e maior demanda por ativos de refúgio em meio às incertezas geopolíticas em torno das eleições presidenciais dos EUA e dos atuais conflitos no Oriente Médio.

Na sexta-feira, o ouro à vista subiu 0,6%, atingindo US$ 2.709,81 a onça, tendo atingido anteriormente uma máxima histórica de US$ 2.714,00.

Somente nesta semana, o ouro em barras ganhou mais de 2%, enquanto os futuros do ouro nos EUA aumentaram 0,7%, fechando em US$ 2.725.

Aumento do preço do ouro devido ao aumento das tensões geopolíticas

Analistas atribuem o crescimento do ouro às crescentes tensões geopolíticas que estão levando os investidores a buscar ativos de refúgio seguro.

“Os mercados continuam olhando para a geopolítica, e os acontecimentos da noite para o dia no Oriente Médio estão alimentando a incerteza”, disse Rhona O’Connell, analista da StoneX, à agência de notícias Reuters.

Declarações recentes do grupo militante libanês Hezbollah e do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu sobre a intensificação do conflito na região só aumentaram a apreensão dos investidores.

O aumento nos preços do ouro reflete uma forte inclinação entre os comerciantes, particularmente dos mercados asiáticos.

O analista independente Ross Norman disse à Reuters: “O avanço do ouro acima da marca psicologicamente significativa de US$ 2.700 durante o pregão asiático sugere que o interesse especulativo está chegando ao pico.”

Ele explicou que o ouro está testemunhando uma atividade comercial robusta, aparentemente indiferente a fatores como inflação em declínio e rendimentos do Tesouro.

Preço do ouro: novos cortes nas taxas pelos principais bancos centrais

Com um aumento notável de mais de 31% neste ano, a alta do ouro é amplamente atribuída à perspectiva de novas medidas de flexibilização dos principais bancos centrais, incluindo o Federal Reserve dos EUA, juntamente com as tensões geopolíticas em andamento.

No mercado físico, revendedores na Índia relataram oferecer descontos devido à queda na demanda, que foi afetada pelos preços recordes, especialmente antes de um festival importante.

Analistas de mercado sugerem que o ouro pode enfrentar resistência em torno da marca de US$ 2.750 se continuar sua ascensão.

Frank Watson, analista de mercado da Kinesis Money, comentou: “Se o ouro mantiver sua trajetória ascendente, ele poderá encontrar resistência em aproximadamente US$ 2.750 a onça, o que se alinha com o limite superior do canal de tendência ascendente que observamos desde o final de julho.”

À medida que as tensões geopolíticas aumentam e as políticas monetárias permanecem incertas, o fascínio do ouro como um ativo de refúgio seguro não mostra sinais de diminuição, solidificando sua posição como uma força dominante no mercado.

O importante banco ING disse: “Acreditamos que o cenário macro, combinado com a demanda por refúgio seguro em meio à escalada de tensões no Oriente Médio e à guerra em andamento na Ucrânia, levará o ouro a novas máximas.”