Por que as ações da HEG apresentaram queda de mais de 80% nos aplicativos de negociação?

As ações da HEG Ltd., uma importante fabricante de eletrodos de grafite, registraram uma queda de 80,12% no início do pregão de sexta-feira, abrindo a ₹ 511 cada, contra um fechamento anterior de ₹ 2.570,80.

Embora a queda acentuada tenha inicialmente surpreendido alguns investidores, o declínio foi atribuído à divisão de ações da empresa em 5:1.

A HEG reduziu o valor nominal de suas ações de ₹ 10 para ₹ 2, ajustando o preço das ações adequadamente.

Desdobramento de ações ajusta preço, mas mantém valor de mercado

A cisão de ações realinhou o valor por ação, sem impacto na capitalização de mercado da HEG.

Essas divisões geralmente são implementadas para aumentar a liquidez e tornar as ações mais acessíveis aos investidores de varejo, reduzindo os preços individuais das ações.

A HEG, sediada na Índia, opera uma das maiores plantas integradas de eletrodos de grafite do mundo e processa eletrodos de ultra alta potência (UHP).

A empresa exporta mais de 70% de sua produção para mais de 30 países, o que a torna um player importante no mercado global de eletrodos de grafite.

Os fundamentos da HEG permanecem fortes, diz Jefferies

A corretora global Jefferies emitiu uma recomendação de “compra” para a HEG no início deste ano, destacando a sólida posição financeira e o potencial de crescimento da empresa.

De acordo com a Jefferies, a HEG expandiu recentemente sua capacidade de eletrodos em 20.000 toneladas métricas ™, que entraram em operação em novembro de 2023, elevando a capacidade total instalada para 100.000 tm.

Jefferies destacou o balanço patrimonial robusto da HEG com dívida mínima e reservas de caixa significativas, posicionando bem a empresa para o crescimento futuro.

A empresa avaliou a HEG com um múltiplo EV/EBITDA de 7 vezes, um pouco abaixo da média histórica de 10 anos da ação.

Previsões para preços de eletrodos de grafite e coque de agulha

A análise da Jefferies projeta uma demanda estável por eletrodos de grafite nos próximos anos, com preços médios de venda esperados para atingir US$ 4.900 por tonelada no ano fiscal de 25 e US$ 5.500 por tonelada nos anos fiscais de 26 e 27.

A corretora também previu que o coque de agulha, um insumo essencial na produção de eletrodos, manteria um preço médio de US$ 2.000 por tonelada no mesmo período.

A Jefferies prevê que as margens operacionais da HEG chegarão ao fundo do poço em 14,4% no ano fiscal de 25, antes de se expandirem para 34,6% no ano fiscal de 27, refletindo o potencial da empresa para lucratividade sustentada à medida que as condições de mercado se estabilizam.

A proposta da HEG para aumentar a liquidez das ações

Após o desdobramento das ações, o preço ajustado da HEG reflete a estratégia da empresa de aumentar a liquidez das ações, mantendo ao mesmo tempo sólidos fundamentos de mercado.

Espera-se que os investidores monitorem o desempenho da empresa, especialmente devido à dependência da HEG dos mercados internacionais e à evolução da demanda por eletrodos de grafite.

Apesar do ajuste de preço, a perspectiva da Jefferies continua otimista, com a empresa acreditando que a HEG está bem posicionada para o crescimento em meio à dinâmica favorável do mercado.

Às 10h15, as ações da HEG estavam sendo negociadas a ₹ 511, refletindo a demanda estável pelas ações após a divisão.

Analistas de mercado preveem que o interesse dos investidores pode aumentar à medida que o preço ajustado das ações torna a HEG mais acessível aos investidores de varejo.