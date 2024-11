Por que as ações da Manappuram Finance despencaram?

As ações da Manappuram Finance caíram acentuadamente em 17 de outubro, caindo até 15% para Rs 150,73 no pregão da manhã, depois que o Reserve Bank of India (RBI) ordenou que sua subsidiária, Asirvad Microfinance, interrompesse os desembolsos de empréstimos.

A repressão do banco central à Asirvad, juntamente com outras três empresas financeiras não bancárias (NBFCs), citou preocupações materiais de supervisão sobre políticas de preços de empréstimos.

As ações da Manappuram Finance estavam sendo negociadas a Rs 149,70 às 10h10 da sexta-feira.

RBI suspende empréstimos na Asirvad Microfinance, provocando liquidação

O RBI anunciou sua ação contra a Asirvad Microfinance, Arohan Financial Services, DMI Finance e Navi Finserv, ordenando que elas interrompessem as sanções e desembolsos de empréstimos.

De acordo com o RBI, essas empresas se envolveram em práticas de preços excessivos que violavam as diretrizes regulatórias.

A Asirvad Microfinance, um braço essencial da Manappuram Finance que fornece pequenos empréstimos para mulheres de baixa renda, contribuiu com 27% da receita total da empresa controladora no ano fiscal de 2024.

Após o anúncio do RBI, as ações da Manappuram Finance rapidamente entraram em uma onda de vendas, com analistas levantando preocupações sobre o potencial impacto nos lucros e as necessidades de infusão de capital.

Corretoras respondem com perspectivas mistas sobre as ações

A corretora internacional Jefferies rebaixou a Manappuram para ‘manter’, citando a probabilidade de redução dos lucros e a potencial necessidade da Asirvad levantar capital.

A empresa alertou que a empresa controladora pode precisar intervir com suporte de capital se o patrimônio líquido da Asirvad se deteriorar, aumentando a pressão sobre a estabilidade financeira da Manappuram.

O Bank of America reiterou sua recomendação de “compra”, mas reduziu seu preço-alvo de ₹ 240 para ₹ 220 por ação, ajustando as estimativas de lucro para baixo em 3-6% para refletir o crescimento mais lento da Asirvad.

“A ação já caiu 25% nos últimos três meses, o que explica em grande parte a fraqueza do crescimento”, observou a corretora, acrescentando que o financiamento do ouro continua sendo um ponto positivo.

O Morgan Stanley adotou uma postura mais cautelosa, rebaixando o Manappuram para “peso igual” e reduzindo sua previsão de lucros em 30% para o ano fiscal de 26-27.

A corretora destacou os riscos do crescimento mais lento dos empréstimos, práticas de crédito mais rígidas e provisões elevadas para manter a confiança dos investidores, o que poderia atrasar qualquer recuperação das ações.

O JP Morgan também revisou sua perspectiva sobre os títulos da Manappuram, alertando que a intervenção do RBI pode impactar os custos de empréstimos e o acesso ao financiamento da empresa.

A CRISIL atualmente mantém uma classificação de longo prazo ‘AA-/Estável’ para a Asirvad Microfinance, mas analistas alertam que uma análise regulatória mais aprofundada pode levar a rebaixamentos.

Manappuram enfrenta repetido escrutínio regulatório

Esta não é a primeira vez que a Manappuram Finance sofre pressão do banco central.

Em maio, o RBI emitiu um comunicado limitando o desembolso de dinheiro de empréstimos para a Manappuram e sua concorrente, a Muthoot Finance, instruindo-as a cumprir o limite de ₹ 20.000 da Lei do Imposto de Renda para desembolsos de dinheiro.

Em setembro, o RBI orientou financiadores de ouro a revisar suas práticas de emissão de empréstimos após sinalizar irregularidades em empréstimos contra ornamentos de ouro prometidos.

Analistas acreditam que essas medidas regulatórias podem pesar no crescimento e na lucratividade do setor de financiamento de ouro.

Asirvad Microfinance promete ação corretiva

Em resposta à diretriz do RBI, a Asirvad Microfinance declarou: “Valorizamos o feedback fornecido pelo RBI e tomamos medidas imediatas para notificar nosso conselho.

Uma reunião foi convocada para abordar as preocupações levantadas e tomar as ações corretivas necessárias.”

Embora a ação do RBI levante preocupações sobre a estabilidade operacional, as corretoras continuam divididas sobre as perspectivas de longo prazo para a Manappuram Finance.

Com o negócio de financiamento de ouro mostrando resiliência, alguns analistas acreditam que as avaliações atuais podem apresentar uma oportunidade de compra. No entanto, o sentimento do investidor permanece frágil, e a ação pode levar tempo para se recuperar em meio às incertezas regulatórias em andamento.