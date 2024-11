Preço do token REEF cai 59% à medida que a exclusão da Binance começa a afetar

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O token REEF, um player importante nos setores de finanças descentralizadas (DeFi) e jogos, sofreu flutuações de preço significativas desde sua saída da Binance em 2 de agosto de 2024.

No momento, o REEF está cotado a US$ 0,002849, com um aumento de 38,22% nas últimas 24 horas, após uma queda impressionante de 59,64% nos últimos sete dias.

A retirada da Binance da lista parece ter começado a dar frutos

Inicialmente, o REEF viu um aumento notável de mais de 650% em três meses, apesar da exclusão da Binance da lista, chegando a um pico de US$ 0,010.

Esse aumento drástico ocorreu após um ponto baixo no início do ano, tornando o REEF uma das criptomoedas com melhor desempenho durante o período.

No entanto, o momento mudou drasticamente, com o token caindo 59% e sendo negociado a aproximadamente US$ 0,002849, refletindo uma volatilidade mais ampla no mercado de criptomoedas.

As consequências da exclusão da listagem geraram reações diversas de traders e analistas.

De acordo com Wise Advice, um influenciador de criptomoedas no X, o aumento atraiu traders de varejo que começaram a vender o token a descoberto, enquanto algumas baleias capitalizaram a queda de preço para acumular mais ativos.

O valor de mercado do token também sofreu um declínio significativo, caindo 53% conforme a atividade de negociação flutuou.

O preço do token REEF pode subir após a queda recente?

Além da queda de preço, a REEF testemunhou uma redução notável no volume de negociação, com um declínio de 47,20% nas últimas 24 horas, totalizando US$ 55,81 milhões.

Essa queda ocorre após um aumento acentuado no volume de negociação, impulsionado principalmente pela atividade em bolsas como WhiteBit, HTX, KuCoin e Bitget.

Enquanto alguns especulam que essa queda pode ser indicativa de um esquema de “pump and dump”, outros, como o analista Guru Vedas, veem o preço atual como um potencial ponto de entrada, esperando uma reversão de alta em um futuro próximo.

A decisão da Binance de remover o REEF da lista decorreu do baixo volume de negociação e liquidez, além de requisitos regulatórios.

No entanto, os desenvolvedores por trás do REEF não ficaram parados; eles trabalharam ativamente na revitalização do projeto.

Um fundo de desenvolvedores comunitários foi iniciado para dar suporte a aplicações inovadoras, com foco em empréstimos e infraestruturas de organizações autônomas descentralizadas (DAO).

Notavelmente, uma colaboração com a Hydra Coin foi anunciada para desenvolver o primeiro jogo de cartas de batalha NFT na Reef Chain, aprimorando seu ecossistema.

Além dos projetos de jogos, a Reef Finance também está fazendo parceria com a VIA Labs para reforçar suas capacidades de ponte, visando melhorar a interoperabilidade dentro do espaço blockchain.

Discussões com exchanges descentralizadas perpétuas sobre compartilhamento de receita e infraestrutura de RPC também estão em andamento, demonstrando o comprometimento dos desenvolvedores com o futuro do projeto.

Embora a moeda REEF tenha demonstrado resiliência em meio aos altos e baixos do mercado, a jornada à frente permanece incerta enquanto os traders avaliam seu potencial de recuperação.