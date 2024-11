Atualização sobre criptomoedas na América Latina: ascensão da Colômbia, Meli Dólar do Mercado Livre e regulamentações de stablecoins do Brasil

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Esta semana, no cenário de criptomoedas da América Latina, Colômbia e Brasil estão emergindo como líderes com oportunidades de crescimento promissoras.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

De acordo com o recente Relatório de Geografia de Criptomoedas 2024 da Chainalysis, a região viu um aumento notável de 42,5% nas transações de criptomoedas ano a ano, consolidando seu status como o segundo mercado de crescimento mais rápido no mundo.

Advertisement

O relatório destaca que aproximadamente 700 milhões de pessoas na América Latina realizaram transações com criptomoedas, totalizando impressionantes 415 bilhões de pesos entre julho de 2023 e junho de 2024.

Em comparação, a África Subsaariana lidera globalmente com um aumento de 45% na atividade de criptomoedas.

A Colômbia ocupa o quinto lugar na adoção de criptomoedas, com um fluxo impressionante de US$ 25 bilhões em transações cripto durante o período especificado.

O país também é o sexto que mais cresce neste setor, apresentando um aumento notável de 25% no valor de suas transações de criptomoedas, de acordo com a Chainalysis.

Meli Dólar: Mercado Libre’s game-changing initiative

Copy link to section

A introdução do Meli Dólar pelo Mercado Livre, uma stablecoin vinculada ao dólar americano, marca uma mudança significativa no ambiente de criptomoedas da América Latina para 2024.

Esta iniciativa aprimora o programa de fidelidade do Mercado Livre no Brasil e no México, oferecendo aos usuários a estabilidade do dólar americano em meio a mercados flutuantes.

Em entrevista à Forbes, Ignacio Estivariz, vice-presidente de serviços fintech do Mercado Livre, relatou que milhões de usuários já receberam Meli Dólar por meio de recompensas de fidelidade ou compras diretas.

Embora o foco permaneça no Brasil por enquanto, Estivariz mencionou que não há planos imediatos para estender o Meli Dólar para outros países.

Esforços regulatórios do Brasil em criptomoedas

Copy link to section

O governo brasileiro está trabalhando em estreita colaboração com o banco central para enfrentar os desafios regulatórios relacionados às criptomoedas e aos vales-refeição.

Com Gabriel Galipolo como novo presidente do banco central, o governo pretende unificar sua abordagem regulatória, que foi fragmentada no passado.

Enquanto isso, o setor de stablecoins no Brasil está experimentando rápido crescimento e começou a ultrapassar o Bitcoin em volumes de transações em bolsas locais.

As stablecoins são atraentes para usuários que buscam menos volatilidade, posicionando o Brasil como um centro de pagamentos internacionais B2B.

Dados recentes da Chainalysis revelam que a América Latina é a segunda região com crescimento mais rápido no uso de stablecoins, com uma taxa de crescimento superior a 42%.

Impacto das eleições dos EUA nos mercados de criptomoedas da América Latina

Copy link to section

À medida que a corrida presidencial dos EUA esquenta, os mercados financeiros estão reagindo. Pesquisas indicam uma disputa acirrada entre o candidato republicano Donald Trump e a vice-presidente democrata Kamala Harris, influenciando ativos como Bitcoin e o peso mexicano.

Trump assumiu a liderança em mercados de previsão online, como PredictIt e Polymarket. O Polymarket o favoreceu por 61% a 39% em relação a Harris, informou a Reuters.

De acordo com uma reportagem do Wall Street Journal na sexta-feira, os ganhos de Trump na Polymarket podem ser atribuídos a um grupo de quatro contas que apostaram coletivamente cerca de US$ 30 milhões em criptomoedas em sua potencial vitória.

Os investidores estão cautelosos, observando que os movimentos atuais do mercado também são influenciados pelo crescente otimismo econômico após fortes relatórios de emprego nos EUA e recentes cortes nas taxas de juros do Federal Reserve.

O cenário de criptomoedas na América Latina está evoluindo rapidamente, com países como Colômbia e Brasil liderando a adoção de ativos digitais e a integração da tecnologia blockchain.

Essa mudança não apenas reflete as mudanças nas preferências dos consumidores, mas também significa uma transformação mais ampla das estruturas financeiras.