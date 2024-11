Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Novo interesse em jogos de criptomoedas fez o jogo “play-to-earn” Axie Infinity (AXS) subir enquanto os touros comemoram o momento positivo.

É uma perspectiva que também catalisou o interesse em Dogizen (DOGIZ).

Este jogo “tap-to-earn” capturou a atenção dos investidores com o primeiro ICO no Telegram.

Preço do Axie Infinity sobe 13% com a entrada em operação da delegação do Axie

O jogo “play-to-earn” Axie Infinity (AXS) disparou para o topo dos maiores ganhadores de criptomoedas nas últimas 24 horas.

Axie Infinity registrou um notável aumento de 13% na manhã de sábado. Com isso, AXS superou outras criptomoedas em destaque, como Worldcoin, Pendle e Dogecoin.

De acordo com dados da CoinGecko, o mercado “play-to-earn” aumentou para mais de 10 bilhões de dólares, com um crescimento de 6,6% em 24 horas.

Axie Infinity, o jogo que combina tokens não fungíveis (NFTs) e blockchain, lidera o segmento com mais de 13% de ganhos, enquanto o preço se mantém acima de $5,27.

Isso ocorre enquanto a comunidade celebra a delegação de Axies, o que significa que os jogadores agora podem “emprestar” Axies e jogá-los.

A delegação do Axie parece ter despertado novo interesse no Axie Infinity – com notícias de que vários jogos integrarão esse recurso, o que provavelmente catalisará a demanda futura.

O AXS foi negociado pela última vez nos níveis de preço atuais em setembro.

No entanto, o AXS tem enfrentado resistência perto de US$ 6 e um possível padrão de triângulo descendente pode permitir uma recarga de demanda perto de US$ 4.

Um padrão de reversão pode fazer com que os compradores busquem um rompimento para US$ 10 em meio a uma recuperação mais ampla do mercado.

Dogizen lançou recentemente seu primeiro ICO no Telegram

Para um novo jogo “tap-to-earn” no mercado, Dogizen atingiu alguns marcos importantes, chamando a atenção das comunidades de criptomoedas e Telegram.

O crescimento para mais de 1,3 milhão de jogadores e o lançamento da primeira pré-venda no Telegram estão entre os principais desenvolvimentos – colocando o jogo no caminho para desafiar os líderes da tendência T2E, como Hamster Kombat e Catizen.

Entusiastas de jogos de criptomoedas, focados no futuro do play-to-earn e na adoção da Web3, veem Dogizen como uma potencial joia.

Até agora, a pré-venda do DOGIZ atraiu quase $650.000 em apenas alguns dias desde que foi lançada.

O que poderia catalisar o preço do Dogizen após a pré-venda?

A introdução do primeiro ICO no Telegram ao mercado significa que milhões de usuários no popular aplicativo de mensagens agora podem comprar um token de jogo de criptomoedas diretamente em seu app.

O Telegram possui cerca de um bilhão de usuários, e sua integração com a blockchain TON aumentou o interesse em criptomoedas e jogos de criptomoedas.

É essa perspectiva que levou, por exemplo, o Catizen a ultrapassar 39 milhões de usuários.

A base de usuários do Telegram, com 950 milhões de pessoas, significa que Dogizen tem o potencial de superar os números de Catizen.

Uma grande parte desse marco virá do Dogizen Universe, o hub de jogos no Telegram.

O token DOGIZ oferece acesso a esse futuro hub. Os fundos do ICO ajudarão a transformar o Dogizen Universe em realidade, permitindo que usuários e desenvolvedores se beneficiem de recompensas no jogo e da participação na receita do DOGIZ.

Preço de pré-venda DOGIZ

Enquanto 100 bilhões de DOGIZ estão disponíveis para a comunidade por meio da pré-venda, 400 bilhões de tokens foram alocados para airdrops e bônus em outras iniciativas impulsionadas pela comunidade.

Atualmente, o DOGIZ está disponível por apenas $0,00007, mas em breve subirá para $0,000074.

Adquirir alguns desses tokens na fase atual significaria um aumento de 5,7% antes de aumentos subsequentes.

Para saber mais sobre Dogizen, visite o site oficial.