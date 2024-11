Banco do Canadá enfrenta escolha difícil entre cortes de taxas de 25 bps e 50 bps

O Banco do Canadá (BoC) está em uma encruzilhada enquanto se prepara para uma decisão crucial na próxima semana sobre as taxas de juros, com expectativas de mercado divididas entre 25 pontos-base (pb) e um corte mais agressivo de 50 pb.

Isso marcaria a quarta redução consecutiva após três cortes anteriores.

A decisão do BoC é complicada por sinais mistos de dados de inflação, mudanças no mercado de trabalho e uma perspectiva econômica em evolução.

Em setembro, a inflação dos preços ao consumidor no Canadá caiu para 1,6% na comparação anual, ficando abaixo da meta de 2% pela primeira vez desde fevereiro de 2021.

Um fator significativo que contribui para essa inflação residual são os custos de moradia; excluindo-os, a inflação poderia cair abaixo de 1%.

No entanto, o BoC não pode desconsiderar seletivamente os componentes, o que deixou os formuladores de políticas cautelosos sobre flexibilizar de forma muito agressiva. Uma grande preocupação é o risco de novas pressões de preço se as condições monetárias se tornarem excessivamente relaxadas.

Perspectiva de crescimento melhora apesar do arrefecimento da inflação

Apesar da inflação moderada, o crescimento econômico do Canadá parece resiliente.

A última pesquisa Business Outlook indica melhora no sentimento entre as empresas, com números recentes do PIB e das vendas no varejo superando as previsões.

No entanto, o mercado de trabalho apresenta um quadro complexo: o desemprego aumentou para 6,5%, ante 4,8% em julho de 2022.

Esse aumento não se deve à perda de empregos, mas ao aumento da participação na força de trabalho impulsionado pela imigração recente.

Esse aumento na oferta de mão de obra pode aliviar as pressões salariais, dando ao BoC espaço para prosseguir com sua estratégia de corte gradual de taxas.

O banco central busca equilibrar a manutenção de uma postura política neutra com o apoio à expansão econômica.

Mercados financeiros sinalizam corte de 50 bps com alta certeza

Os mercados financeiros estão se inclinando para uma postura mais agressiva, precificando uma alta probabilidade de um corte de 50 bps para a próxima reunião de política monetária.

Se aprovado, esse corte contribuiria para um total de 83 bps de reduções previstas até o final de dezembro.

Em contraste, as expectativas do mercado de cortes de 60 bps há apenas uma semana destacam o sentimento em evolução entre os investidores.

Uma redução de 50 bps ampliaria o diferencial da taxa de juros entre o BoC e o Federal Reserve dos EUA, criando um spread de 125 bps.

Isso poderia exercer mais pressão sobre o dólar canadense (CAD), tornando as importações mais caras e levantando preocupações entre alguns membros do BoC sobre a busca por uma redução maior nas taxas.

Maior diferencial de taxas entre EUA e Canadá pode influenciar decisão do BoC

O potencial aumento do diferencial da taxa de juros entre o Canadá e os EUA é um fator crucial no processo de tomada de decisão do BoC.

Um corte de 50 bps amplificaria esse spread, potencialmente levando a uma pressão descendente adicional sobre o CAD.

Um CAD mais fraco pode aumentar os custos de importação, adicionando pressões inflacionárias que complicam a meta do BoC de alcançar a estabilidade de preços.

Dada essa dinâmica, um corte de 25 bps pode surgir como uma opção mais prudente.

Essa abordagem sinalizaria uma continuação da flexibilização, ao mesmo tempo em que mitigaria o risco de um declínio acentuado no CAD.

No entanto, a decisão continua equilibrada, com um corte de 50 pontos-base ainda sendo um caminho plausível, dependendo da perspectiva de inflação do BoC.

Expectativas dovish elevam o par USD/CAD enquanto os mercados aguardam decisão do BoC

Desde o início de outubro, a diferença entre a taxa de swap de dois anos entre o USD e o CAD aumentou de 50 bps para 80 bps.

Essa mudança reflete expectativas de taxas mais moderadas no Canadá em um cenário de sentimento agressivo nos EUA.

O aumento do spread levou a taxa USD/CAD para 1,38, prejudicando os ganhos potenciais do loonie em meio à relativa estabilidade entre os pares de moedas, principalmente porque alguns participantes do mercado estão se posicionando antes das próximas eleições nos EUA.

A expectativa do mercado de um corte de 50 bps deixa o CAD vulnerável a uma nova precificação caso o BoC opte por uma redução de apenas 25 bps.

Nesse cenário, uma valorização de curto prazo do dólar canadense é possível, à medida que os investidores se ajustam a um caminho de flexibilização menos agressivo do que o esperado inicialmente.

O que o Banco do Canadá decidirá: um corte de 25 pb ou 50 pb?

Em última análise, a escolha do BoC entre um corte de 25 bps e 50 bps depende de sua avaliação dos riscos de inflação, do momento econômico e do impacto de um CAD mais fraco na economia em geral.

Uma abordagem cautelosa favoreceria um corte de 25 bps, permitindo que o banco mantivesse a flexibilidade para ajustes futuros.

Por outro lado, um corte mais decisivo de 50 bps poderia sinalizar um compromisso mais forte em apoiar o crescimento econômico.

A próxima reunião de política monetária será monitorada de perto pelos mercados, com implicações significativas para o CAD e as perspectivas econômicas do Canadá.

Investidores e analistas continuam atentos à potencial volatilidade enquanto o banco central navega neste ambiente desafiador.