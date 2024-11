Essas duas ações que divulgam lucros em breve geralmente superam as expectativas: você deve comprar?

Investir em uma ação pouco antes da divulgação dos resultados financeiros trimestrais pode ser uma aposta arriscada.

No entanto, se você identificar empresas com histórico de superar expectativas, a dinâmica muda.

Para aqueles com apetite de risco suficiente, esses investimentos podem gerar retornos saudáveis em poucos dias.

Aqui estão duas empresas programadas para divulgar seus lucros na próxima semana, ambas conhecidas por superarem consistentemente as expectativas.

ServiceNow Inc (NYSE: AGORA)

A ServiceNow tem um histórico de exceder as expectativas de lucros trimestrais em aproximadamente 90% das vezes, com o preço de suas ações normalmente subindo cerca de 3,5% após os lançamentos financeiros, de acordo com dados do Bespoke Investment Group.

A empresa de computação em nuvem deve anunciar seus resultados do terceiro trimestre em 23 de outubro.

Analistas projetam lucros de US$ 3,46 por ação sobre US$ 2,74 bilhões em receita, representando aumentos anuais de 18,5% e 19,8%, respectivamente.

Michael Turrin, analista do Wells Fargo, tem uma perspectiva positiva sobre as ações antes do relatório de lucros da NOW.

Sua classificação de sobrepeso, juntamente com uma meta de preço de US$ 1.025, sugere uma alta de cerca de 12% em relação ao preço atual.

“Continuamos a focar nos negócios de mais alta qualidade com forte posicionamento de plataforma, perfis de crescimento equilibrados e equipes de gestão com históricos comprovados. A NOW atende a todos os três critérios”, ele declarou em uma nota de pesquisa na semana passada.

Turrin também observou que as ações da ServiceNow estão bem posicionadas para se beneficiar dos ventos favoráveis da IA após o recente lançamento do Xanadu.

Sistemas de energia monolíticos Inc (NASDAQ: MPWR)

A Monolithic Power Systems é outra ação que vale a pena considerar antes da divulgação dos seus próximos resultados, pois tem um histórico de superar as expectativas em aproximadamente 88% das vezes.

As ações de semicondutores normalmente apresentam um aumento médio de mais de 2,5% no dia dos lucros, de acordo com dados da Bespoke.

O consenso estima que a MPWR lucrará US$ 3,04 por ação em seu terceiro trimestre financeiro, marcando um aumento de 22,1% em relação aos US$ 2,49 por ação no mesmo trimestre do ano passado.

O analista da Oppenheimer, Rick Schafer, adicionou recentemente a Monolithic Power à sua lista de principais escolhas de semicondutores, citando seu potencial de se beneficiar significativamente da demanda contínua por soluções de energia de IA.

Ele observou: “Há uma configuração amplamente binária para o grupo, com empresas líderes expostas à IA provavelmente entregando resultados e perspectivas positivas, enquanto a maioria das outras estará aproximadamente alinhada, refletindo tendências anêmicas de demanda não relacionada à IA.”

Além disso, as ações da Monolithic Power Systems oferecem atualmente um rendimento de dividendos de 0,55%, fornecendo outro motivo convincente para considerar adicioná-la ao seu portfólio.

Notavelmente, a MPWR transformou um investimento de US$ 1.000 em quase US$ 24.000 nos últimos dez anos.