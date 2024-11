Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Um relatório recente do Banco Mundial destaca um problema global urgente: 8,5% da população mundial — aproximadamente 700 milhões de pessoas — vive em extrema pobreza, definida como sobreviver com menos de US$ 1,90 por dia.

Apesar do progresso na redução da proporção de pessoas vivendo na pobreza desde a década de 1990, o número real de pessoas enfrentando essas condições adversas permaneceu estável devido ao crescimento populacional, especialmente em regiões de alta pobreza, como a Ásia.

A Ásia desempenha um papel significativo no cenário global da pobreza, com países como Índia, Bangladesh e Indonésia abrigando grandes populações que lutam para acessar serviços essenciais, educação e assistência médica.

O Statista relata que o Banco Mundial utiliza diferentes limites de pobreza, com US$ 3,65 por pessoa por dia aplicáveis a países de renda média-baixa e US$ 6,85 para populações de renda média-alta.

Estima-se que em 2024, aproximadamente 1,7 bilhão de pessoas (21,4%) e 3,5 bilhões de pessoas (43,6%) viverão abaixo dessas respectivas linhas de pobreza.

Fonte: Statista

Fatores que contribuem para a pobreza global

Vários fatores inter-relacionados contribuem para a persistência da pobreza na Ásia.

O rápido crescimento populacional, a desigualdade de renda, as oportunidades de emprego insuficientes, as redes de segurança social inadequadas e a degradação ambiental são os principais causadores desta crise contínua.

As comunidades rurais são particularmente vulneráveis devido ao acesso limitado a serviços essenciais e oportunidades econômicas.

As consequências da pobreza são graves, principalmente para crianças que muitas vezes não têm acesso à educação, o que as torna mais suscetíveis à fome e a doenças evitáveis.

Mulheres e meninas geralmente enfrentam os maiores desafios, encontrando barreiras significativas à educação, à saúde e ao progresso econômico.

As péssimas condições de vida em favelas urbanas, especialmente em países como Índia e Bangladesh, ilustram vividamente a situação daqueles presos na pobreza extrema.

Para combater efetivamente a pobreza global na Ásia, políticas direcionadas e esforços colaborativos entre governos, organizações não governamentais (ONGs) e o setor privado são essenciais.

As principais iniciativas incluem investir em educação e treinamento vocacional, promover agricultura sustentável e desenvolvimento rural, melhorar sistemas de saúde e fomentar crescimento econômico equitativo, com foco especial em mulheres, crianças e minorias étnicas.

Alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e erradicar a pobreza até 2030 exige que as nações enfrentem os desafios específicos enfrentados por regiões como a Ásia.

Ao implementar políticas direcionadas e promover o crescimento inclusivo, os países podem fazer progressos substanciais na redução da pobreza global e promover uma sociedade mais justa.

A colaboração e os esforços conjuntos são cruciais para impulsionar o desenvolvimento sustentável e garantir um futuro melhor para as gerações futuras.