VanEck corta previsão de preço do Ethereum para US$ 7.334: O que levou a essa revisão brusca?

A VanEck, uma empresa líder em gestão de ativos, cortou drasticamente sua previsão de preço de longo prazo para o Ethereum (ETH) para US$ 7.333 até 2030, uma queda significativa em relação à estimativa anterior de US$ 22.000.

Esta revisão sinaliza um declínio de 67% e levou investidores e analistas a reavaliarem o futuro do Ethereum em meio à competição cada vez mais intensa e às condições de mercado em evolução.

Matthew Siegel, chefe de pesquisa de ativos digitais da VanEck, anunciou essa mudança de perspectiva, enfatizando que as previsões anteriores da empresa eram excessivamente otimistas.

Inicialmente, VanEck previu que os preços do Ethereum poderiam atingir US$ 22.000 em condições normais de mercado, US$ 154.000 em um mercado em alta e até US$ 360.000 em um cenário excepcionalmente favorável.

No entanto, a mudança no cenário do mercado de criptomoedas exigiu essa reavaliação.

Redes de camada 2 desafiam o crescimento do Ethereum

Um dos principais motivos para a previsão de preço revisada de VanEck é a crescente proeminência das redes de Camada 2 (L2), que operam sobre a camada base do Ethereum e atraíram valor e usuários do próprio Ethereum.

Anteriormente, VanEck esperava uma distribuição equilibrada do Valor Total Bloqueado (TVL) e do Valor Extraível do Minerador (MEV) entre as redes Ethereum e L2.

Dados recentes, no entanto, indicam que as redes L2 agora comandam aproximadamente 90% da participação de mercado, deixando o Ethereum com apenas 10%.

Essa mudança significativa destaca que soluções L2 como Arbitrum e Optimism estão abordando efetivamente problemas de escalabilidade e custo de transação, tornando-as mais atraentes para desenvolvedores e usuários.

Consequentemente, a diminuição da demanda pelos serviços da camada base do Ethereum levou a VanEck a ajustar sua meta de preço, com Siegel alertando que essa tendência poderia limitar ainda mais o potencial de preço do Ethereum.

Aprovação do ETF da SEC não ajuda Ethereum

Apesar da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) ter aprovado fundos negociados em bolsa (ETFs) de Ethereum no início deste ano, o desempenho de mercado do Ethereum não correspondeu às expectativas.

A previsão revisada de VanEck reflete esse desempenho inferior em comparação com outras criptomoedas líderes, como Bitcoin e Solana.

Inicialmente, a aprovação de ETFs à vista foi vista como um potencial catalisador para o crescimento do Ethereum, proporcionando aos investidores institucionais acesso mais fácil ao ativo.

No entanto, a resposta do mercado tem sido morna, levando a VanEck a reavaliar sua perspectiva.

Perspectiva do Bitcoin em meio ao rebaixamento do Ethereum

Embora a VanEck tenha cortado sua previsão para o Ethereum, a empresa mantém uma perspectiva otimista para o Bitcoin. Siegel sugere que os resultados das próximas eleições presidenciais dos EUA podem impactar significativamente a trajetória de preço do Bitcoin.

Ele postula que uma vitória de Donald Trump poderia desencadear um rápido aumento no valor do Bitcoin, potencialmente levando-o a novas máximas históricas.

VanEck estabeleceu uma meta de preço ambiciosa de US$ 350.000 para o Bitcoin até 2030, refletindo a confiança na capacidade do Bitcoin de capturar uma fatia maior do mercado global de ouro.

Essa previsão contrasta fortemente com a perspectiva rebaixada da empresa para o Ethereum, reforçando a visão do Bitcoin como uma reserva de valor mais robusta no cenário econômico atual.

Blockchains concorrentes como Solana e Avalanche, que oferecem velocidades de transação mais rápidas e taxas mais baixas, estão corroendo o domínio de mercado do Ethereum.

Além disso, a ascensão das redes L2 está minando ainda mais o controle do Ethereum sobre os mercados de finanças descentralizadas (DeFi) e tokens não fungíveis (NFT).

A previsão revisada de VanEck indica que a posição de mercado do Ethereum pode não ser tão segura quanto parecia.

Mudanças nas regulamentações, especialmente em relação aos protocolos DeFi e serviços de staking, podem impactar o ecossistema do Ethereum e influenciar sua trajetória de preços.

Embora a aprovação de ETFs à vista pela SEC represente um desenvolvimento positivo, a reação morna do mercado ressalta os desafios contínuos que o Ethereum enfrenta para manter o interesse dos investidores.

Para os investidores, a meta de preço revisada do Ethereum pela VanEck sinaliza uma abordagem mais cautelosa em relação ao mercado de ativos digitais.

Embora o Ethereum continue sendo um player essencial no espaço do blockchain, a dinâmica mutável da participação de mercado e a concorrência das soluções L2 sugerem que o crescimento futuro pode ser mais contido do que o previsto anteriormente.

Por outro lado, a perspectiva otimista de VanEck sobre o Bitcoin apresenta uma narrativa de investimento alternativa, sugerindo que aqueles que buscam ganhos de longo prazo podem considerar diversificar seus portfólios em direção ao Bitcoin, especialmente devido ao seu potencial de prosperar em meio a eventos geopolíticos e seu crescente status como uma reserva digital de valor.