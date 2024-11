Você é um inquilino ou senhorio na Índia? Harish Fabiani explica como o leasing verde pode beneficiar suas finanças

O mercado imobiliário indiano está crescendo.

Com o crescimento econômico crescente e a rápida urbanização, estima-se que o mercado atinja um tamanho de US$ 1,3 trilhão até 2034 e US$ 5,17 trilhões até 2047, de acordo com um relatório do órgão imobiliário CREDAI.

Com o foco na sustentabilidade alimentando uma releitura na maneira como os edifícios são construídos, a adoção de arrendamentos verdes também está aumentando.

Harish Fabiani, presidente do grupo Americorp Ventures e coproprietário da India Land, uma empresa de desenvolvimento imobiliário, explica o conceito da Invezz.

O que é leasing verde?

O arrendamento verde é uma nova abordagem aos contratos imobiliários que incorpora objetivos de sustentabilidade no acordo entre o proprietário e o inquilino.

Ele se concentra na eficiência energética, na conservação de água e na redução de resíduos, incentivando cada parte a contribuir para atingir metas ambientais.

Ao contrário dos arrendamentos convencionais, os arrendamentos verdes criam um dever compartilhado entre as partes interessadas para reduzir os impactos ambientais.

Por que isso é crucial para o setor imobiliário indiano?

Essa abordagem é crucial no setor imobiliário indiano, pois ele contribui sozinho com quase 40% das emissões totais.

Nos últimos anos, a importância da sustentabilidade no setor imobiliário indiano cresceu notavelmente.

Esse aumento é motivado pela pressão do governo por edifícios verdes e iniciativas de cidades inteligentes, já que a Índia continua sendo o terceiro maior emissor de CO2 do mundo, produzindo mais de 30% das emissões.

Quais são os principais elementos do leasing verde?

Hoje, os principais elementos do leasing verde consistem em auditorias energéticas e medidas de eficiência hídrica, em contraste com os contratos de arrendamento tradicionais que muitas vezes ignoram esses elementos ambientais.

Vários relatórios destacaram as certificações de construção LEED, GRIHA e WELL como os principais sistemas de classificação adotados para construir imóveis comerciais sustentáveis.

Ele também descreve as metas de sustentabilidade da Índia, que incluem atingir emissões líquidas zero de gases de efeito estufa até 2070 e obter 50% de energia de fontes renováveis até 2030.

Como o leasing verde ajuda financeiramente as partes interessadas?

A sustentabilidade no setor imobiliário é crucial não apenas para o meio ambiente, mas também para as finanças das partes interessadas.

Isso ocorre porque edifícios energeticamente eficientes podem reduzir os custos operacionais em até 20%. Edifícios verdes podem reduzir o consumo de eletricidade em 20-30% e o uso de água em 30-50%, alinhando os interesses de proprietários e locatários.

O leasing verde também apoia as metas de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) ao promover a eficiência energética e a gestão ambiental.

Enquanto isso, o leasing tradicional geralmente se concentra em ganhos de curto prazo em vez de sustentabilidade de longo prazo.

Qual é a perspectiva futura do leasing verde?

Relatórios mostram que os arrendamentos verdes devem aumentar em 20% nos próximos 1 a 2 anos, marcando uma mudança notável em direção à sustentabilidade.

Essa mudança permitirá que proprietários e inquilinos se beneficiem de maiores ganhos com aluguel, menores custos com serviços públicos, benefícios fiscais e vantagens regulatórias.

Para os proprietários, recursos de sustentabilidade, incluindo sistemas de eficiência elétrica e certificações verdes, podem aumentar o valor dos imóveis e atrair locatários com baixos valores de energia.

Além disso, os proprietários também podem aproveitar benefícios fiscais e descontos.

Edifícios com licença verde comandam uma taxa de prêmio de aluguel de 12-14% sobre edifícios não verdes, refletindo a recompensa do mercado para investimentos em desenvolvimento sustentável. Por outro lado, os inquilinos podem se beneficiar de valores de energia mais baixos e melhores arredores operacionais devido à melhor iluminação e qualidade do ar.

Esses fatores contribuem para maior produtividade dos funcionários e atendem aos desejos de sustentabilidade do empregador em configurações comerciais.

O arrendamento verde geralmente consiste em cláusulas sobre utilização de energia, gerenciamento de resíduos e redução de emissões.

Na Índia, as regulamentações governamentais, juntamente com o Código de Construção para Conservação de Energia (ECBC), promovem práticas e incentivos de construção verde, juntamente com programas de construção sustentável e verde.

Essas práticas oferecem suporte monetário a proprietários e inquilinos para implementar medidas de sustentabilidade.

Esses sistemas estão alinhados com as metas ambientais globais e promovem a adoção adequada do leasing verde em larga escala.

Barreiras ao arrendamento verde e como superá-las

O arrendamento verde pode transformar o setor imobiliário ao se alinhar aos objetivos de sustentabilidade dos proprietários de terras e inquilinos.

No entanto, certas barreiras continuam a dificultar sua ampla adoção.

Uma das maiores barreiras ao leasing verde é o valor inicial de impor maiores medidas sustentáveis. Instalar um sistema de economia de energia, tecnologia de tratamento de água e infraestrutura verde em um edifício requer uma quantia substancial de dinheiro, que muitos proprietários de terras e locatários não desejam gastar.

Além disso, há uma falta de conhecimento sobre as vantagens monetárias e ambientais de longo prazo, o que dificulta sua adoção em massa.

Muitos desenvolvedores ainda não sabem que podem usar um modelo de contrato de locação verde para padronizar e simplificar o sistema e se tornarem compatíveis com práticas e requisitos.

Participar de uma rede de arrendamento verde também pode ser benéfico porque fornece acesso a ativos, ferramentas, treinamento, reconhecimento e defesa.

Educação e colaboração adequadas poderiam efetivamente ajudar a superar essas barreiras.

Da mesma forma, modelos de financiamento inovadores, como Contratos de Desempenho Energético (EPC) ou empréstimos verdes, podem reduzir os encargos iniciais ao permitir que inquilinos e proprietários compartilhem o fardo financeiro.