Explicado: O que é o plano de doação de US$ 1 milhão por dia de Elon Musk

O bilionário Elon Musk lançou uma iniciativa ousada, prometendo doar US$ 1 milhão por dia até a eleição de novembro de 2024 para indivíduos que assinarem uma petição online apoiando a Constituição dos EUA.

A campanha, que mistura filantropia com ativismo político, faz parte do esforço mais amplo de Musk para angariar apoio para o candidato republicano Donald Trump.

Musk não perdeu tempo com sua promessa.

Durante um evento recente em Harrisburg, Pensilvânia, ele entregou um cheque de US$ 1 milhão a John Dreher, um participante desavisado, surpreendendo a multidão.

“A propósito, John não tinha ideia. Então, de qualquer forma, de nada”, Musk disse ao fazer o anúncio.

A doação é o exemplo mais recente de Musk alavancando sua riqueza para influenciar a corrida presidencial de 2024, que coloca Trump contra a candidata democrata Kamala Harris.

Embora a campanha tenha recebido apoio e críticas, as ações de Musk ressaltam seu desejo de remodelar o cenário político antes de uma eleição crucial.

O PAC americano de Musk mobiliza eleitores em estados-campo de batalha

No centro do esforço de Musk está o America PAC, um comitê de ação política que ele fundou para apoiar a campanha de Trump.

A organização se concentra em registrar e mobilizar eleitores em estados-chave de batalha, como a Pensilvânia. No entanto, os relatórios indicam que o grupo encontrou desafios para atingir suas metas de comparecimento eleitoral.

Musk enfatizou a importância desta eleição, enquadrando-a como um momento decisivo para a nação.

Falando no comício da Pensilvânia, Musk disse:

“Se Harris vencer, será a última eleição”, sugerindo que as liberdades fundamentais nos EUA podem ser ameaçadas sob uma presidência de Harris.

O evento marcou o terceiro comício de Musk na Pensilvânia em três dias, ressaltando a importância estratégica do estado na tentativa de reeleição de Trump.

Musk também encorajou seus apoiadores a votarem cedo e persuadirem ativamente outros a irem às urnas.

Comentários polêmicos e petição chamam a atenção

Os comentários de Musk no comício chamaram a atenção pelo tom provocativo. Ele fez referência a duas tentativas de assassinato de Trump como evidência de que o ex-presidente está perturbando o status quo político.

Em contraste, Musk afirmou que ninguém tentou prejudicar Harris porque ela representa a continuidade.

“Assassinar um fantoche não vale nada”, afirmou Musk, reiterando um ponto que ele havia levantado anteriormente nas redes sociais.

A doação de US$ 1 milhão por dia está vinculada a uma petição online que diz:

“A Primeira e a Segunda Emendas garantem a liberdade de expressão e o direito de portar armas. Ao assinar abaixo, estou prometendo meu apoio à Primeira e à Segunda Emendas.”

Os participantes do evento em Harrisburg foram obrigados a assinar a petição, que tem um propósito duplo.

Além de expressar apoio aos direitos constitucionais, a petição permite que o America PAC colete detalhes de contato dos participantes, criando um banco de dados de potenciais eleitores de Trump para futuros esforços de divulgação.

Influência financeira levanta questões sobre democracia

O uso de riqueza pessoal por Musk para influenciar resultados políticos levanta questões sobre o papel dos bilionários nos processos eleitorais.

Embora a filantropia não seja incomum durante os ciclos eleitorais, o envolvimento financeiro direto de Musk — por meio de doações vinculadas ao apoio político — confunde os limites entre caridade e influência.

Analistas políticos apontam que as ações de Musk refletem tendências mais amplas na política dos EUA, onde indivíduos ricos e grupos de interesse geralmente desempenham papéis desproporcionais nas campanhas.

As dificuldades do America PAC, no entanto, sugerem que, mesmo com recursos substanciais, a mobilização de eleitores de base continua sendo uma tarefa desafiadora.

Qual é o próximo passo na estratégia de Musk?

À medida que a eleição se aproxima, a estratégia de Musk provavelmente continuará a evoluir. Com brindes diários programados para continuar até novembro, sua campanha visa criar impulso e atrair a atenção da mídia.

Analistas observam que a iniciativa também serve como um teste da influência e capacidade de Musk de angariar apoio em estados decisivos.

Ainda não se sabe se os esforços de Musk influenciarão eleitores o suficiente para garantir a vitória de Trump.

Mas seu envolvimento na campanha destaca a crescente intersecção entre riqueza, tecnologia e política — uma tendência que está remodelando a maneira como as eleições são disputadas na era digital.