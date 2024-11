A Microsoft está pronta para lançar agentes de IA autônomos em novembro, desafiando o domínio da Salesforce

A Microsoft permitirá que as empresas criem seus próprios agentes de IA autônomos a partir do mês que vem, aumentando sua concorrência com a Salesforce, que lançou suas ferramentas de IA de agentes em setembro.

Essa mudança visa expandir as ofertas da Microsoft em IA, permitindo que mais empresas criem soluções de IA personalizadas por meio de sua plataforma Copilot Studio.

No evento “AI Tour” em Londres, a Microsoft anunciou a prévia pública de agentes autônomos por meio do Copilot Studio, dando continuidade à fase de prévia privada que começou em maio.

Esses agentes de IA são projetados para funcionar como assistentes virtuais, executando tarefas sem intervenção humana, e são considerados um avanço significativo na evolução da IA baseada em grandes modelos de linguagem.

O Copilot Studio da Microsoft fornece uma plataforma para empresas projetarem esses agentes usando comandos de linguagem natural, simplificando o processo de criação. Com esta atualização, as empresas agora podem integrar recursos de IA mais avançados em seus fluxos de trabalho.

Microsoft expande recursos de IA no Dynamics 365

A Microsoft também revelou planos para introduzir dez novos agentes autônomos em seu pacote Dynamics 365, que inclui ferramentas para vendas, atendimento ao cliente, finanças e gerenciamento da cadeia de suprimentos.

Esses agentes visam otimizar processos em diferentes funções de negócios, oferecendo soluções personalizadas para diversas necessidades empresariais.

A introdução desses agentes de IA no Dynamics 365 posiciona a Microsoft para competir mais diretamente com a Salesforce, que lançou recentemente sua plataforma Agentforce para IA empresarial.

Ao integrar agentes autônomos ao seu conjunto de produtos, a Microsoft está trabalhando para aprimorar os recursos de automação de seus clientes empresariais.

O que as empresas podem alcançar com agentes de IA?

Agentes autônomos de IA podem executar uma ampla gama de tarefas, desde analisar dados de clientes até gerenciar e-mails e fluxos de trabalho.

Um exemplo apresentado durante o evento da Microsoft envolveu um agente de IA desenvolvido na empresa de consultoria McKinsey.

O agente processou e-mails de clientes com eficiência, mapeou-os para termos relevantes do setor e identificou a pessoa apropriada para lidar com as ações de acompanhamento.

Essa automação, de acordo com a McKinsey, tem o potencial de reduzir os lead times em até 90%. Essas economias de tempo demonstram os benefícios potenciais dos agentes de IA para empresas que visam melhorar a produtividade e a eficiência operacional.

A Microsoft enfrenta uma concorrência cada vez maior da Salesforce em IA

A corrida entre Microsoft e Salesforce está esquentando no setor de IA.

No evento Dreamforce do mês passado em São Francisco, a Salesforce apresentou o Agentforce, que permite que as empresas criem seus próprios agentes de IA.

A Salesforce posicionou sua solução como mais integrada aos dados empresariais, questionando se o modelo Copilot da Microsoft pode atender adequadamente às necessidades de grandes organizações.

A competição entre as duas empresas vai além das ferramentas de IA.

O CEO da Salesforce, Marc Benioff, já havia pedido aos reguladores que examinassem a aquisição do LinkedIn pela Microsoft, destacando a rivalidade de longa data entre as duas gigantes da tecnologia.

Microsoft faz parceria com governo do Reino Unido para adoção de IA

Além dos anúncios de IA, a Microsoft revelou um novo acordo com o governo do Reino Unido.

Este acordo de cinco anos, garantido pelo Crown Commercial Service, fornecerá às organizações do setor público acesso aos recursos de IA da Microsoft.

O acordo inclui serviços como Microsoft 365, Azure e o Microsoft 365 Copilot com tecnologia de IA.

Ao oferecer essas ferramentas a entidades do setor público, a Microsoft pretende dar suporte à transformação digital em todos os departamentos governamentais.

Esta parceria reflete a tendência mais ampla de organizações do setor público adotarem soluções avançadas de IA para melhorar a prestação de serviços e a eficiência operacional.