Ações da IndiaMart caem 19% após rebaixamento da Jefferies: comprar, vender ou manter?

As ações da IndiaMart Intermesh caíram 19%, para ₹ 2.447, durante as negociações da manhã de 21 de outubro, apesar de reportar fortes lucros no segundo trimestre.

Embora o mercado B2B online tenha registrado um aumento significativo no lucro líquido anual de 94,7% para ₹ 135,1 crore no segundo trimestre de 2024, preocupações sobre a desaceleração do crescimento das cobranças e a fraca adição de assinantes levaram analistas a emitir recomendações cautelosas.

A Jefferies rebaixou a classificação das ações de “comprar” para “desempenho inferior”, apontando para um possível declínio no crescimento futuro, a menos que a empresa resolva sua rotatividade de assinantes.

O preço das ações da IndiaMart sofre um golpe apesar dos fortes resultados do segundo trimestre

O preço das ações da IndiaMart caiu drasticamente, mesmo depois que a empresa relatou lucros impressionantes para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024.

Embora o lucro líquido tenha disparado para ₹ 135,1 crore, um aumento de 94,7% em relação ao ano anterior, o crescimento de assinantes ficou para trás, com apenas 2.390 novos assinantes pagos adicionados.

Essa desaceleração levou a um aumento de apenas 5% nas arrecadações, uma queda acentuada em relação aos 14% do mesmo trimestre do ano passado.

Como resultado, a Jefferies reduziu sua meta de preço para as ações da IndiaMart para ₹ 2.540, citando a fraca adição de assinantes e o crescimento estagnado das cobranças como preocupações críticas.

Jefferies rebaixa IndiaMart para ‘desempenho inferior’

O rebaixamento da IndiaMart pela Jefferies de “comprar” para “desempenho inferior” levantou suspeitas para os investidores.

A corretora observou que, sem uma melhora significativa nas adições de assinantes, o crescimento das cobranças provavelmente permanecerá na faixa de 10-15%, o que pode pesar bastante no desempenho das ações.

Além disso, a empresa reduziu as estimativas de lucro da IndiaMart em 4-12%, sinalizando que a rotatividade de assinantes continua sendo um problema persistente, apesar dos esforços da administração para controlá-la.

O preço das ações da IndiaMart enfrenta mais pressão

O preço das ações da IndiaMart está sob pressão, sendo negociadas atualmente a ₹ 2.585, queda de 14,2% em relação ao fechamento anterior na NSE.

Fonte: TradingView

A ação está significativamente abaixo de sua máxima de 52 semanas de ₹ 3.198. Embora a margem EBITDA da empresa tenha melhorado para 38,7%, acima dos 27,2% no mesmo período do ano passado, as eficiências operacionais não foram suficientes para compensar as preocupações sobre a sustentabilidade do crescimento.

A receita diferida aumentou 19% ano a ano para ₹ 1.483 crore, mas o fraco crescimento de assinantes continua a obscurecer as perspectivas de curto prazo da empresa.

Analistas se dividem sobre ações da IndiaMart

As opiniões sobre o futuro da IndiaMart continuam divididas entre os analistas. A Nomura manteve uma classificação “neutra”, com uma meta de preço de ₹ 3.150, apontando para as coleções fracas e as adições lentas de assinantes como grandes ventos contrários.

A corretora destacou que a baixa arrecadação por cliente, combinada com adições líquidas de assinantes consistentemente baixas — com média de 2.000 por trimestre nos últimos cinco períodos — representam riscos significativos para a trajetória de crescimento da empresa.

Dos 21 analistas que cobrem a IndiaMart, oito têm uma classificação de “comprar”, quatro recomendam “manter” e nove sugerem “vender”, refletindo o sentimento misto em torno das perspectivas das ações. Apesar dos fortes lucros, a capacidade da empresa de acelerar o crescimento de assinantes será fundamental para determinar se o preço de suas ações pode se recuperar.

IndiaMart News: o que vem por aí para os investidores?

Para investidores que acompanham o preço das ações e as notícias da IndiaMart, o foco será em como a empresa aborda seus desafios de crescimento.

Com analistas prevendo um crescimento moderado no curto prazo, o desempenho das ações provavelmente dependerá da melhora nas adições de assinantes e da sustentação do crescimento de suas cobranças.

À medida que a IndiaMart enfrenta esses desafios, os investidores devem avaliar suas opções cuidadosamente, considerando tanto os movimentos de mercado de curto prazo quanto o potencial de crescimento de longo prazo.

