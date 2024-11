Ações do RBL Bank caem 14% para a mínima de 52 semanas após queda de 24% no lucro do segundo trimestre: você deve comprar?

O preço das ações do RBL Bank sofreu um forte impacto, caindo 14% em 21 de outubro, atingindo sua mínima de 52 semanas, após os resultados decepcionantes do banco no segundo trimestre.

O credor do setor privado relatou um declínio significativo de 24% no lucro líquido anual, caindo para ₹ 223 crore, principalmente devido a desafios de qualidade de ativos em seus livros de cartão de crédito e microcrédito.

Com os investidores preocupados com o desempenho futuro do banco, o preço das ações do RBL Bank atingiu uma mínima intradiária de ₹ 176,5 na NSE durante a sessão de negociação.

Resultados do 2º trimestre do RBL Bank: lucro líquido cai

Os resultados do segundo trimestre do RBL Bank para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024 revelaram um lucro líquido pós-impostos de ₹ 223 crore, abaixo dos ₹ 294 crore no mesmo período do ano passado e dos ₹ 372 crore no trimestre anterior de junho.

O declínio na lucratividade foi amplamente atribuído aos desafios nos segmentos de microfinanças e cartão de crédito do banco, que impactaram a qualidade de seus ativos.

O índice de ativos brutos não produtivos (NPA) melhorou ligeiramente, declinando em 0,25% para 2,88%. No entanto, isso não foi suficiente para compensar as preocupações sobre o desempenho de crédito do banco.

Preço das ações do RBL Bank atinge mínima de 52 semanas

O preço das ações do RBL Bank abriu com uma perda de quase 6% no início do pregão de 21 de outubro, antes de cair ainda mais para um declínio de 14%, marcando uma mínima de 52 semanas de ₹ 176,5 por ação.

Apesar do crescimento de 15% nos adiantamentos, a receita líquida de juros do banco teve apenas um modesto aumento de 9%, atingindo ₹ 1.615 crore.

Esse crescimento mais lento está ligado a preocupações constantes com a qualidade dos ativos nos setores de microfinanças e cartões de crédito.

A margem de juros líquida (NIM) do banco também se contraiu, caindo de 5,54% no ano anterior para 5,04%.

A administração do RBL Bank indicou que pode levar até nove meses para que o NIM se recupere até sua meta de 5,4-5,5%.

Crescimento mais lento no negócio de cartão de crédito

No segundo trimestre, o RBL Bank viu um aumento de 32% em outras receitas, para ₹ 618 crore, o que proporcionou algum alívio em meio ao crescimento mais lento da receita de juros.

No entanto, as provisões do banco aumentaram acentuadamente para ₹618 crore, impulsionadas pelo aumento do estresse na qualidade de seus ativos. A gerência espera que os custos de crédito sigam uma tendência semelhante no próximo terceiro trimestre.

O RBL Bank também relatou um aumento de 20% nos depósitos, com foco em atrair mais passivos granulares e não em massa. No segmento de cartão de crédito, espera-se que o crescimento corresponda ou fique atrás do crescimento geral dos ativos, à medida que o banco muda sua estratégia.

Em vez de focar na expansão do portfólio, o RBL Bank pretende melhorar a qualidade do seu portfólio de cartões de crédito gerando mais negócios com clientes existentes.

Você deve comprar, vender ou manter ações do RBL Bank?

O recente declínio no preço das ações do RBL Bank, juntamente com seus fracos resultados do segundo trimestre, levantou questões sobre as perspectivas de curto prazo do banco.

Os investidores devem avaliar os riscos associados aos atuais problemas de qualidade de ativos, especialmente nos setores de cartão de crédito e microcrédito, antes de tomar qualquer decisão.

Para aqueles que estão pensando em investir em ações do RBL Bank, pode ser sensato esperar para ver como o banco enfrentará esses desafios nos próximos trimestres.

Com as provisões aumentando e as margens de juros líquidas sob pressão, é aconselhável cautela.

No entanto, para investidores de longo prazo, os esforços do banco para melhorar sua base de depósitos e aprimorar a qualidade do portfólio podem oferecer potenciais oportunidades de crescimento quando a qualidade dos ativos se estabilizar.