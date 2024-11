American Express se tornará a única proprietária da Swisscard enquanto o UBS vende sua participação de 50%

O UBS está se desfazendo de uma parte do negócio do Credit Suisse que adquiriu no ano passado, vendendo a participação de 50% do banco falido na provedora de cartão de crédito Swisscard.

De acordo com um comunicado da Swisscard, o UBS transferirá sua participação de 50% na empresa para sua parceira de joint venture, a American Express.

Embora os detalhes financeiros permaneçam secretos, a transação faz parte da estratégia mais ampla do UBS para otimizar as operações após sua aquisição emergencial do Credit Suisse em 2023.

O que muda para os portadores de cartão?

A American Express (Amex) assumirá a propriedade total da Swisscard após adquirir a participação de 50% do UBS.

Essa transição tornará a Amex a única proprietária, permitindo que ela continue emitindo cartões American Express, Mastercard e Visa na Suíça.

A Swisscard garantiu que os atuais titulares de cartão, comerciantes e parceiros não enfrentariam mudanças imediatas.

Os titulares de cartão do Credit Suisse serão transferidos para a plataforma do UBS em 2025, à medida que o UBS muda seu foco para se alinhar à sua nova configuração operacional.

UBS vende participação na Swisscard

A alienação de sua participação de 50% na Swisscard faz parte do esforço contínuo do UBS para otimizar suas operações após a aquisição do Credit Suisse.

O UBS destacou que a emissão de cartões de crédito pela Swisscard não se enquadra mais em seus objetivos operacionais e estratégicos.

A mudança permite que o UBS se concentre na integração dos ativos do Credit Suisse que complementam seu modelo de negócios mais amplo, ao mesmo tempo em que se desfaz daqueles que não se alinham com seus planos de longo prazo.

O UBS vem se desfazendo seletivamente de partes do negócio do Credit Suisse adquiridas durante a aquisição de emergência do ano passado. Em junho, o UBS vendeu sua participação no Credit Suisse Securities (China) e, em julho, chegou a um acordo para vender um braço de investimento vinculado a seguros do Credit Suisse.

A venda da participação de 50% da Swisscard marca outro passo estratégico enquanto o UBS refina seu portfólio para garantir sinergia entre suas operações novas e existentes.

Os titulares de cartão Credit Suisse farão a transição para a plataforma de cartão de crédito do UBS até meados de 2025. O UBS garantiu que nenhuma ação será necessária dos titulares de cartão durante esse período, pois eles receberão informações sobre a emissão de novos cartões com bastante antecedência.

O banco enfatizou que essa transição seria perfeita, garantindo o mínimo de interrupção para os clientes durante a mudança. A mudança visa integrar o negócio de cartão do Credit Suisse na infraestrutura do UBS suavemente.

Swisscard manterá operações sob propriedade da Amex

Apesar das mudanças, a Swisscard continuará suas operações na Suíça, emitindo cartões sob as licenças American Express, Mastercard e Visa. Essa mudança permitirá que a Swisscard mantenha seus relacionamentos comerciais existentes, ao mesmo tempo em que alavanca o apoio da American Express como única proprietária.

Este ajuste estratégico do UBS e da American Express busca garantir a continuidade das operações e serviços da Swisscard no mercado suíço.