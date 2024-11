As ações da IONQ são uma escolha melhor que a Microsoft para exposição à computação quântica?

A computação quântica tem sido o centro das atenções nos debates financeiros deste ano, especialmente entre investidores em busca do próximo grande sucesso depois da inteligência artificial.

Dois nomes que oferecem ampla exposição à computação quântica, que muitos acreditam que podem revolucionar o mundo como o conhecemos e servir como um catalisador de longo prazo para o mercado de ações nos próximos anos, incluem a Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) e a IONQ Inc (NYSE: IONQ).

Embora a MSFT certamente lidere em termos de estabilidade, há motivos para escolher ações da IONQ em vez da Microsoft para exposição à computação quântica, particularmente se você tiver o apetite de risco apropriado. Vamos explorar o porquê.

Ações IONQ vs MSFT: qual é a melhor escolha?

A computação quântica é uma das zilhões de coisas com as quais a Microsoft está comprometida no momento.

Então, o gigante da tecnologia não divulga a porcentagem de receita que gera com computação quântica.

IONQ, por outro lado, é um pure-play que oferece exposição direta à computação quântica. Em setembro, ele ultrapassou 99,9% de fidelidade de gate de dois qubits em sua plataforma de desenvolvimento de bário de próxima geração.

A MSFT está à frente desta empresa listada em Nova York, pois atualmente paga um rendimento de dividendos de 0,80%.

Mas as ações da IONQ mais que dobraram nos últimos três meses, indicando que estão em fase explosiva no momento da escrita.

A Microsoft, por outro lado, é um investimento relativamente tranquilo que promete retornos saudáveis, embora não veementes, a longo prazo.

Wall Street atualmente vê uma alta no preço das ações da MSFT para US$ 497 em média, o que sugere potencial para outro ganho de 20% a partir daqui.

A IONQ mais que dobrou sua receita no segundo trimestre fiscal

Atualmente, a IONQ não é um nome lucrativo, o que pode deixar os investidores cautelosos em construir uma posição considerável nela.

Mas sua receita certamente está crescendo em um ritmo acelerado.

No final de agosto, a empresa listada em Nova York relatou US$ 11,4 milhões em vendas no seu segundo trimestre financeiro – um aumento impressionante de 106% em relação ao mesmo trimestre do ano passado.

Mais importante, a administração da empresa espera que esse ritmo continue, prevendo US$ 38 milhões em receita para este ano, ou 73% a mais do que os US$ 22 milhões em 2023.

Os investidores devem se sentir melhor ao investir em ações da IONQ também porque ela já está trabalhando com nomes notáveis como Oak Ridge National Laboratory e Hyundai.

A empresa sediada em Maryland também tem uma parceria com a Microsoft.

No geral, investir na IONQ pode ser uma aposta arriscada, mas também pode oferecer retornos lucrativos se continuar a crescer em ritmo acelerado.

Portanto, não será uma má ideia garantir uma posição na IONQ em qualquer queda no preço de suas ações que possa ocorrer nas próximas semanas.