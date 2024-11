Baleias em maratona de compras de Notcoin (NOT) enquanto o mercado de altcoins visa um crescimento de 400%

Notcoin (NOT) experimenta interesse massivo de investidores de criptomoedas em larga escala. Dados do IntoTheBlock mostram que as baleias acumularam cada vez mais o token baseado no Telegram no mês anterior, ampliando sua atividade na semana passada.

A altcoin refletiu esse otimismo com preços elevados, subindo 10% e 3% no último mês e semana, respectivamente. A recuperação da Notcoin renovou o otimismo para os projetos do Telegram, que perderam seu apelo após as decepções do Hamster Kombat.

Além disso, a ampla recuperação do mercado aumentou as esperanças dos investidores por recuperações massivas, explicando a melhora na atividade das baleias em ativos como o Notcoin.

Mercado de altcoins se prepara para ralis sólidos

O espaço cripto exibe tendências de consolidação, com a maioria dos tokens digitais exibindo volatilidade reduzida. No entanto, este pode ser o início da tão aguardada temporada de altcoins.

O renomado analista de criptomoedas World of Charts revelou desenvolvimentos interessantes para alts. Ele destacou que o gráfico de capitalização de mercado de altcoins apresentou um padrão de cunha descendente, o que pode desencadear um aumento de 300 a 400%.

A configuração de alta sinaliza possíveis aumentos de preços para criptomoedas alternativas nas próximas sessões.

O mercado parece seguir a previsão do analista. O limite de mercado de altcoins ultrapassou o limite superior do padrão no momento da publicação, confirmando ralis iminentes para alts.

Esse crescimento impressionante significaria fortes altas para altcoins, e as tendências de baleias NÃO estão entre os tokens preparados para tendências de alta notáveis em uma temporada de altcoins.

NÃO desempenho – os ganhos rápidos e a queda subsequente

Notcoin tomou o espaço das altcoins de assalto após ganhar mais de 2.800% em um mês após sua estreia comercial em meados de maio de 2024. A enorme base de usuários, com mais de 35 milhões de indivíduos participando do resgate NOT imediatamente após seu lançamento, catalisou o crescimento notável.

Tais sentimentos impulsionaram o valor de mercado do token para US$ 2,56 bilhões antes que os ursos surgissem. A métrica está em US$ 828.461.562,54, refletindo declínios significativos em relação aos picos de junho de 2024.

Além disso, o preço do NOT subiu para ATHs de US$ 0,0293 antes de cair para valores de US$ 0,0081 no momento da publicação – queda de 45% em relação às máximas históricas.

No entanto, a perspectiva atual mostra que o recuo pode estar garantindo um fundo sólido. O interesse crescente de investidores baleias, a iminente temporada de altcoins e o último desempenho de preço da Notcoin sugerem otimismo do usuário e ralis iminentes.

A moeda deu início à sua recente alta após testar novamente o nível de suporte próximo a US$ 0,0069 várias vezes. O momentum atual pode enviar os preços além da resistência de US$ 0,0106.

Preço atual do Notcoin

O token do jogo foi negociado a US$ 0,0081 durante esta publicação, após uma queda de 1,78% em seu gráfico diário.

No entanto, a perspectiva do mercado sugere que a queda da NOT pode oferecer uma oportunidade lucrativa de ganhar dinheiro para os compradores em queda.

Notcoin prevê uma rápida recuperação em meio à melhora dos sentimentos do mercado.

O ressurgimento do comprador fará com que ele tenha como alvo níveis acima do obstáculo em US$ 0,0106 – um aumento de mais de 30% em relação aos preços atuais.

Além disso, imitar o crescimento previsto de 400% do mercado de altcoins levaria os preços do NOT a máximas aparentemente inatingíveis de US$ 4,05.