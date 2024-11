Celestia deve liberar mais de 80% do estoque circulante em dez dias: o que vem por aí para o preço do TIA?

A Celestia (TIA) exibiu uma postura otimista na segunda-feira, subindo 4% em relação ao último dia, enquanto o Bitcoin flerta com a marca de US$ 70.000, atualmente sendo negociado a US$ 69.020.

Enquanto isso, os desenvolvimentos do ecossistema mostram que a TIA pode não conseguir capitalizar o tão esperado rali “Uptober”.

O projeto de criptomoeda desbloqueará 80,23% do fornecimento circulante da Celestia (avaliado em aproximadamente US$ 1,06 bilhão ao preço atual do token) em 30 de outubro.

Source – Tokenomist

O enorme lançamento desencadeou preocupações sobre o aumento do ímpeto de vendas, o que se traduziria em queda nos preços do TIA.

Tendência de alta da Celestia ameaçada à medida que o lançamento massivo de tokens se aproxima

O projeto blockchain está se preparando para desbloquear mais de 175 milhões de tokens em menos de dez dias.

Isso desviou a atenção para sua moeda nativa, TIA, que continua preparada para uma volatilidade notável nas próximas sessões.

O Indicador de Fluxo de Dinheiro Chaikin apoia a potencial queda de preço, sinalizando uma queda abaixo da marca de US$ 5.

O CMF rastreia o fluxo de caixa de entrada e saída de um criptoativo. Um número positivo sugere uma posição de alta, enquanto valores negativos indicam dominância de baixa.

O CMF do TIA caiu no mês passado, de 0,23 em 23 de setembro para -0,18 em 9 de outubro, antes de reverter para os níveis de 0,01 no momento desta publicação.

Isso ressalta a redução do fluxo de caixa para o ecossistema Celestia.

Source – TradingView

Enquanto isso, o próximo desbloqueio de tokens pode desencadear retomadas de baixa, à medida que mais jogadores se retiram para escapar da pressão de venda ampliada.

Além disso, a altcoin imprimiu uma formação de cabeça e ombros – um padrão que sinaliza potenciais reversões de tendência.

Declínios significativos geralmente surgem quando o preço do token cai abaixo do neckline da configuração. Tal movimento faria o TIA despencar abaixo do neckline de US$ 4,73.

A altcoin pode sofrer uma queda de 56% em relação ao seu preço atual de US$ 6,04, levando a TIA em direção à mínima de US$ 3,87.

Perspectiva atual de preço da Celestia

O TIA é negociado a $ 6,04 após ganhar 4% em seu gráfico diário. Enquanto o aumento de 80% no volume de negociação de 24 horas indica domínio otimista e continuação de alta, o próximo desbloqueio de token de $ 1,04 bilhão pode adiar a festa ascendente.

Source – Coinmarketcap

É provável que haja ursos nos dias que antecedem o grande evento de desbloqueio de tokens, já que a oferta ampliada inspira atividades de venda.

Entusiastas devem observar o decote do padrão em torno da marca de US$ 4,73. A fraqueza contínua nessa barreira exigirá o preço de US$ 3,87, despencando o valor atual da Celestia em 56%.

No entanto, a estabilidade acima de US$ 4,73 pode encorajar a atividade otimista. Isso pode fazer o TIA subir para US$ 7,30 antes que uma potencial pressão de compra o impulsione para US$ 10,40.

Os entusiastas provavelmente observarão como o próximo lançamento do token impactará o desempenho do TIA durante e após os tão aguardados ralis de outubro.