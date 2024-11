Credores contestam oferta de fundo de hedge pela Citgo Petroleum no tribunal

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Recentemente, os credores da Citgo Petroleum levantaram preocupações significativas em relação a um acordo judicial proposto com o fundo de hedge americano Elliott Investment Management.

Este acordo visa transferir o controle da refinaria de petróleo da Venezuela para o fundo de hedge, mas tem enfrentado críticas por potencialmente prender a empresa a uma oferta baixa.

Os credores argumentam que os termos deste acordo podem ameaçar a estabilidade financeira da Citgo e podem não atender aos requisitos da lei de Delaware.

A oferta da Amber Energy foi considerada inviável

Segundo a Reuters, os credores estão expressando forte oposição à subsidiária da Elliott, a Amber Energy, alegando que sua oferta não é economicamente viável.

Eles estão pressionando por recursos em dinheiro de um leilão judicial para ajudar a cobrir inadimplências de dívidas e questões relacionadas às dotações da Venezuela.

Os credores querem que o tribunal reavalie o acordo e insista em um processo de leilão transparente que obedeça aos padrões legais.

Crescem as preocupações com o favoritismo no processo de leilão do âmbar de Elliott

À medida que as críticas se intensificam, surgiram dúvidas sobre o contrato de venda proposto pelo oficial de justiça que administra o leilão.

Os credores alegam que o acordo beneficia desproporcionalmente a Elliott’s Amber e pode violar as regras judiciais estabelecidas para a venda.

O processo de leilão está sendo examinado por sua potencial falha em manter um ambiente de licitação justo e competitivo.

Apela a uma maior avaliação e transparência

Diante da proposta controversa da Amber Energy, os credores estão pedindo uma reavaliação completa do acordo proposto.

Eles enfatizam a importância de maior transparência e conformidade rigorosa com os padrões legais na venda da Citgo Petroleum.

O juiz presidente orientou o oficial de justiça a coletar informações dos credores para entender melhor suas perspectivas sobre a oferta.

Crystallex visa processo de leilão

A Crystallex, empresa que iniciou o processo contra a controladora da Citgo, a PDV Holding, criticou o processo de leilão, alegando que ele se desviou do caminho pretendido.

O envolvimento de várias partes interessadas e o complexo cenário jurídico em torno do acordo proposto levantaram alarmes quanto à futura propriedade da Citgo Petroleum.

Em resumo, o debate em andamento sobre o acordo judicial com a Elliott Investment Management destaca as complexidades das transações financeiras no setor de energia.

À medida que várias partes interessadas continuam a expressar opiniões divergentes sobre o acordo, o apelo por transparência, justiça e adesão às normas legais é mais urgente do que nunca para abordar os desafios de propriedade enfrentados pela Citgo Petroleum.

As partes interessadas solicitam a reabertura da sala de dados para aumentar as perspectivas de licitação

Empresas importantes como It, ConocoPhillips e Gold Reserve estão pressionando pela reabertura da sala de dados financeiros da Citgo, e suas demandas estão ganhando apoio.

Tanto a empresa quanto a ConocoPhillips, que têm participações significativas na disputa em andamento, querem acesso rápido às informações financeiras da Citgo para fornecer condições equitativas para todos os potenciais licitantes.

Enquanto isso, a Gold Reserve, uma empresa de mineração com uma reivindicação significativa contra a Venezuela, declarou que está preparada para oferecer uma proposta mais competitiva depois de examinar os dados da Citgo, enfatizando a importância da abertura no processo de licitação.

Em vista do pedido de reabertura da sala de dados, o oficial do tribunal Robert Pincus sugere adiar o acesso até 9 de dezembro. Ele propôs um novo cronograma de venda, permitindo uma decisão final até o final de janeiro.

Pincus quer limitar a divulgação das informações financeiras de Amber e propõe estabelecer uma taxa de rescisão caso uma oferta melhor apareça.

Embora haja divergências em andamento com os credores sobre o procedimento de vendas e o acordo com a Elliott, Pincus pretende compartilhar suas recomendações em uma próxima audiência judicial para abordar as questões levantadas pelas partes interessadas.