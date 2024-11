CSI 300 oscila, Hang Seng cai em meio a mudanças de mercado enquanto o ouro atinge recorde

Os mercados globais enfrentaram uma mistura de riscos geopolíticos e mudanças na política econômica na segunda-feira, com os principais índices mostrando desempenhos variados.

O índice CSI 300 da China oscilou entre ganhos e perdas, o índice Hang Seng em Hong Kong caiu 0,6% e os futuros do S&P 500 subiram após seis ganhos semanais consecutivos.

Enquanto isso, o ouro atingiu uma alta histórica de US$ 2.730 a onça, refletindo o aumento da demanda à medida que os investidores buscavam ativos de refúgio seguro.

China reduz taxas de empréstimos para estimular crescimento econômico

O banco central da China implementou cortes em suas taxas de juros de empréstimos em uma tentativa de reavivar o crescimento e estabilizar o setor imobiliário.

A taxa básica de juros do empréstimo de um ano foi reduzida de 3,35% para 3,10%, enquanto a taxa de cinco anos, que afeta as hipotecas, foi reduzida de 3,85% para 3,60%.

Os ajustes de taxas estão alinhados com a diretriz do Politburo para flexibilização monetária agressiva.

“A decisão do PBOC reforça seu foco no apoio econômico”, disse Beckly Liu, chefe de estratégia macroeconômica para a China no Standard Chartered Plc.

“Isso também sinaliza um comprometimento em enfrentar os desafios do mercado imobiliário.”

O yuan offshore permaneceu estável em 7,11 por dólar, refletindo um otimismo cauteloso sobre o impacto dessas medidas.

Ouro sobe em meio a tensões no Oriente Médio e incerteza eleitoral nos EUA

Os preços do ouro atingiram a máxima recorde de US$ 2.730 a onça, impulsionados pelas crescentes tensões geopolíticas.

Investidores responderam a relatos de uma explosão de drone perto da residência do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, alimentando temores de conflito entre Israel e Irã.

Com a eleição presidencial dos EUA se aproximando, os mercados estão se posicionando para um resultado potencialmente volátil. Analistas financeiros alertam que mudanças na política sob uma nova administração podem impactar os mercados globais.

“A incerteza em torno da eleição torna o ouro uma proteção atraente contra riscos geopolíticos e econômicos”, disse Bruce Pang, economista-chefe da Jones Lang LaSalle Inc.

Lucros da Tesla e da Boeing aumentam a dinâmica do mercado

Os relatórios de lucros dos EUA estão aumentando a volatilidade do mercado, com a Tesla e a Boeing programadas para anunciar seus resultados trimestrais em 23 de outubro.

A recente revelação do Cybercab da Tesla gerou dúvidas sobre as metas de produção, enquanto a Boeing enfrenta desafios de disputas trabalhistas e atrasos na produção.

Os trabalhadores da Boeing devem votar um novo contrato em 23 de outubro, que inclui um aumento salarial de 35% ao longo de quatro anos.

Os investidores estão observando atentamente o resultado, pois ele pode afetar o cronograma de produção e a saúde financeira da empresa.

Reuniões globais e dados econômicos em foco

Esta semana também conta com importantes reuniões internacionais, incluindo as reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial em Washington.

As discussões abordarão inflação, tensões geopolíticas e políticas econômicas em meio aos conflitos em andamento na Ucrânia e no Oriente Médio.

Enquanto isso, a Rússia sediará uma cúpula do BRICS, com líderes do Brasil, Índia e China presentes, além do presidente russo Vladimir Putin.

Os participantes do mercado também ficarão de olho nas divulgações de dados econômicos da zona do euro, do Reino Unido e dos EUA.

Criptomoeda se mantém firme enquanto Bitcoin se aproxima de US$ 70.000

O Bitcoin permaneceu estável perto de US$ 68.784, aproximando-se da marca de US$ 70.000 alcançada pela última vez em junho.

O aumento na demanda por criptomoedas coincide com o interesse crescente em fundos negociados em bolsa (ETFs) dos EUA vinculados a ativos digitais. O Ethereum também ganhou 0,8%, atingindo US$ 2.733.

Perspectivas de mercado em meio à incerteza geopolítica e econômica

A mistura de riscos geopolíticos, mudanças na política econômica e relatórios de lucros corporativos apresenta um cenário desafiador para os investidores.

Os esforços da China para cortar as taxas de empréstimos serão um teste fundamental de sua capacidade de estimular o crescimento, enquanto os mercados de energia provavelmente permanecerão voláteis.

Os preços do petróleo bruto subiram 0,4%, para US$ 69,50 o barril, destacando preocupações sobre pressões inflacionárias.

“Os desenvolvimentos políticos e a volatilidade do mercado continuarão sendo os principais impulsionadores da preparação para as eleições nos EUA”, disse o estrategista do Barclays, Themistoklis Fiotakis.