China corta taxas de empréstimos para reavivar economia e estabilizar mercado imobiliário

A China reduziu suas taxas de juros de referência em um esforço para estimular o crescimento econômico e lidar com as dificuldades do mercado imobiliário.

A taxa básica de juros (LPR) de um ano foi reduzida de 3,35% para 3,10%, enquanto a LPR de cinco anos foi reduzida de 3,85% para 3,60%.

Essas medidas seguem uma série de medidas de flexibilização monetária introduzidas pelo Banco Popular da China (PBOC) no final de setembro.

Essa última redução supera as expectativas dos economistas, que previam um corte menor, de 20 pontos-base, em ambas as taxas de empréstimo.

Em vez disso, o tamanho dos cortes, variando de 20 a 25 pontos-base, está alinhado com declarações anteriores do governador do PBOC, Pan Gongsheng, sugerindo uma abordagem mais agressiva para a flexibilização monetária.

Visando empréstimos e estabilização do mercado

O LPR é definido por um consórcio de grandes bancos chineses e serve como um ponto de referência fundamental para a precificação de empréstimos.

A maioria dos empréstimos novos e existentes está vinculada à LPR de um ano, enquanto a taxa de cinco anos desempenha um papel fundamental na determinação dos custos da hipoteca e de outros preços de empréstimos de longo prazo.

As reduções fazem parte de uma estratégia mais ampla para incentivar famílias e empresas a tomar mais empréstimos, reduzindo as taxas de juros e aumentando a liquidez.

Essas medidas visam impulsionar os empréstimos, interromper o declínio do mercado imobiliário e, finalmente, restaurar o ritmo econômico.

“Os cortes maiores confirmam o comprometimento do PBOC com uma flexibilização monetária mais rápida e refletem a recente pressão do Politburo por cortes de juros mais vigorosos”, disse Beckly Liu, chefe de estratégia macroeconômica para a China no Standard Chartered Plc.

Mercados de yuan e títulos reagem com estabilidade

Após o anúncio, o yuan offshore permaneceu estável em torno de 7,12 por dólar.

Enquanto isso, o rendimento do título do governo chinês de 30 anos permaneceu inalterado em 2,3% em meio a baixos volumes de negociação. A reação silenciosa do mercado sugere que os cortes de taxas foram amplamente antecipados.

Os principais formuladores de políticas da China enfatizaram anteriormente a importância de revitalizar o mercado imobiliário, que desempenha um papel crucial na economia do país.

Em uma reunião do Politburo realizada em setembro, autoridades prometeram implementar reduções substanciais nas taxas de juros e introduzir medidas para evitar maior deterioração no setor imobiliário.

Bruce Pang, economista-chefe para a Grande China na Jones Lang LaSalle Inc., observou que os cortes maiores do que o esperado sinalizam a determinação do governo em estabilizar o mercado imobiliário.

Medidas de flexibilização adicionais são prováveis

O Banco Popular da China indicou que uma flexibilização monetária adicional pode estar no horizonte.

O governador Pan Gongsheng sugeriu a possibilidade de outra redução na taxa de reserva obrigatória (RRR) em 25 a 50 pontos-base até o final do ano para aumentar a capacidade de empréstimo bancário.

Embora não sejam esperados mais cortes nas taxas de juros este ano, analistas acreditam que o PBOC pode agir de forma mais agressiva se surgirem choques econômicos inesperados.

Os maiores credores estatais da China também reduziram suas taxas de depósito na semana passada, uma medida destinada a mitigar o impacto das taxas de empréstimos mais baixas nas margens de lucro dos bancos.

Um momento crucial para a economia da China

Os recentes cortes de taxas marcam outro passo no esforço da China para navegar em um cenário econômico desafiador. Como o mercado imobiliário enfrenta ventos contrários e o sentimento do consumidor permanece frágil, o governo espera que essas medidas revigorem os empréstimos e os gastos.

Embora as ações do PBOC visem manter a estabilidade nos mercados financeiros, economistas alertam que sua eficácia dependerá da confiança do consumidor e do investidor.

Com ferramentas políticas adicionais à sua disposição, o banco central pode ter que equilibrar mais flexibilização com estabilidade financeira de longo prazo.