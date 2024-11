Disney planeja nomear sucessor do CEO Bob Iger até ‘início de 2026’

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A Disney pretende anunciar o substituto de Bob Iger como CEO no início de 2026, fornecendo informações sobre os esforços de planejamento de sucessão da empresa.

O cronograma foi confirmado em uma atualização da empresa na segunda-feira, marcando um passo significativo em direção à transição de liderança.

Iger, que retornou à Disney em 2022, estendeu seu contrato até 31 de dezembro de 2026, adiando a aposentadoria mais uma vez após entregar o controle a Bob Chapek em 2020.

A decisão sinaliza que a busca da Disney por um novo líder está progredindo de forma constante, com a empresa se esforçando para uma transição tranquila.

Candidatos em consideração enquanto a Disney explora opções

De acordo com relatos da CNBC, a Disney entrevistou recentemente vários candidatos em potencial para o cargo mais alto.

Entre eles estão o presidente da ESPN, Jimmy Pitaro, o presidente de experiências da Disney, Josh D’Amaro, e os copresidentes de entretenimento da Disney, Dana Walden e Alan Bergman.

O conselho da gigante do entretenimento, liderado pelo recém-nomeado comitê de planejamento de sucessão, está trabalhando para garantir uma transferência bem estruturada.

James Gorman nomeado presidente para orientar a transição

Em um movimento relacionado, a Disney anunciou que James Gorman, o atual presidente executivo do Morgan Stanley, se tornará presidente da Disney a partir de 31 de dezembro de 2024.

Gorman assumiu o comando do comitê de planejamento de sucessão do conselho em agosto e agora desempenhará um papel fundamental na identificação e preparação do sucessor de Iger.

Gorman enfatizou a importância de uma transição tranquila no comunicado à imprensa, afirmando: “Uma prioridade crítica diante de nós é nomear um novo CEO, que agora esperamos anunciar no início de 2026.

Este momento reflete o progresso que o Comitê de Planejamento de Sucessão e o Conselho estão fazendo e permitirá tempo suficiente para uma transição bem-sucedida antes da conclusão do contrato de Bob Iger em dezembro de 2026.”

Tempo de transição projetado para estabilizar o futuro da Disney

O cronograma de sucessão oferece um caminho para a Disney garantir a continuidade da liderança e do foco operacional em um cenário econômico e de entretenimento desafiador.

Com a indústria do entretenimento passando por mudanças devido à evolução da dinâmica de streaming e das operações dos parques, o novo CEO herdará um ambiente complexo.

O planejamento da Disney reflete sua intenção de alinhar a mudança de liderança com o fim do contrato de Iger, permitindo uma transição gradual e estável.

A meta do conselho para o início de 2026 dá tempo para o novo CEO se adaptar à sua nova função antes de assumir oficialmente.

A gestão de Iger, marcada por expansão e mudanças estratégicas — incluindo as aquisições da Pixar, Marvel e Lucasfilm — deixa um grande espaço a ser preenchido.

Sua liderança definiu uma era para a Disney, e encontrar o sucessor certo será crucial para conduzir o futuro da empresa.

Embora a Disney não tenha divulgado mais detalhes sobre os cronogramas dos possíveis candidatos, o mercado acompanhará de perto o processo de transição.

A liderança e as mudanças estratégicas de Iger moldaram o crescimento da Disney, e as partes interessadas estão procurando um sucessor que possa manter a trajetória da empresa em meio aos desafios do setor.

Com a nomeação de Gorman e a busca se estreitando, a Disney pretende tranquilizar os investidores sobre seu comprometimento com uma transferência estruturada.