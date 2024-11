Elon Musk permanece neutro em relação ao XRP e afirma que a criptomoeda “ajuda na liberdade individual”

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O CEO da SpaceX e da Tesla, Elon Musk, discutiu vários tópicos durante seu comício político na Pensilvânia.

Quando questionado sobre as regulamentações de criptomoedas nos Estados Unidos e sua opinião sobre a possível adoção do XRP Ledger por instituições financeiras, Musk permaneceu neutro em relação ao XRP, mas afirmou seu apoio ao mercado geral de criptomoedas.

O bilionário da Tesla enfatizou que “as criptomoedas, por sua própria natureza, ajudam na liberdade individual”.

Enquanto isso, o espaço dos ativos digitais refletiu o otimismo, pintando os gráficos de preços de verde, com as altcoins liderando a alta.

O XRP manteve altas no fim de semana, sendo negociado a US$ 0,5517 após ganhar 3% no dia anterior.

A posição de Elon Musk sobre o XRP

Elon Musk continuou a mostrar apoio a Donald Trump em sua turnê pela Pensilvânia.

O ex-presidente continua a receber apoio massivo à medida que a eleição se aproxima ( de acordo com a Polymarket ).

Enquanto isso, um indivíduo questionou a posição da SEC sobre tokens digitais sob o atual regime Biden e se as instituições financeiras incorporariam o XRP Ledger (no futuro). Elon Musk manteve uma visão neutra sobre o token da Ripple.

Enquanto isso, sua postura positiva em relação ao amplo mercado de criptomoedas desencadeou um otimismo visível.

A SEC dos EUA atacou o XRP nos últimos anos, chamando-o de security token. Enquanto o juiz decidiu que a moeda de remessa não violava as leis estabelecidas, a agência apelou do veredito no início de outubro.

O apelo fez com que muitos defensores das criptomoedas criticassem a abordagem da SEC à regulamentação das criptomoedas, com muitos prevendo grandes mudanças se Trump vencer as eleições de novembro.

Elon Musk apoia o advogado pró-XRP Deaton para substituir a senadora Warren

O CEO da Tesla afirmou seu apoio ao advogado favorável ao XRP John Deaton para substituir a senadora Elizabeth Warren – que trabalha com Gary Gensler para “matar a indústria de criptomoedas na América”.

Source – X

Musk respondeu ao CEO e cofundador da Coinbase, Brian Armstrong, que atacou a SEC desde que ela processou sua exchange, chegando a convidar o regulador para uma batalha judicial.

Enquanto isso, a resposta “sim” de Musk se alinha com as opiniões de Armstrong, apoiando Deaton para substituir Elizabeth Warren durante a próxima votação do Senado de Massachusetts.

Além disso, a resposta sólida revelou sua confiança de que a postura anticriptomoedas de Warren continuaria a prejudicar a liberdade financeira nos EUA.

Ação de preço atual do XRP

A altcoin foi negociada a $0,5517 após um aumento de quase 3% no último dia. O XRP emite sinais de alta, e o aumento de 90% no volume de negociação diária indica otimismo para ganhos contínuos de preço.

Source – Coinmarketcap

O enorme apoio da comunidade antes das próximas eleições, que permaneceu mais atrelada às criptomoedas do que antes, pode ajudar o XRP a absorver qualquer pessimismo desencadeado pela SEC em meio a uma ampla alta das criptomoedas.

Além disso, o regulador perdeu credibilidade ao longo dos anos. Assim, a altcoin da Ripple pode finalmente se recuperar como outros ativos digitais importantes na próxima corrida de touros.